ЗСУ вдарили ракетами по Центру космічного зв'язку Росії

Згідно з даними російських опозиційних журналістів, 20 грудня в окупованому Криму, ймовірно, було вражено Центр дальнього космічного зв'язку Повітряно-космічних сил РФ.

ЗСУ могли вразити нову ворожу ціль у Криму

В окупованому Криму в ніч проти середи, 20 грудня, зазнав атаки Центр далекого космічного зв'язку Повітряно-космічних сил РФ і військова частина, - пише ресурс Astra, посилаючись на джерела. Поширити

За словами місцевих мешканців, вночі вони чули вибухи у кількох районах півострова. Насамперед біля Євпаторії та Красноперекопська.

Журналісти повідомляють про те, що приблизно в цей час спочатку було дві атаки на військові частини, зокрема в селі Сонячногірське біля Алушти.

Окрім того, вдалося дізнатися про поранення співробітника прикордонного управління ФСБ та пошкодження антени супутникового зв'язку.

Наступний удар був близько 5 ранку по Центру далекого космічного зв'язку в селі Вітіно Сакського району. На його території було як мінімум два прильоти, пошкоджено одну одиницю військової техніки, - розповідають опозиційні журналісти. Поширити

За попередніми даними, бійці ЗСУ завдали удар ракетами Storm Shadow.

Варто зазначити, що ані російська окупаційна влада, ані Збройні сили України поки інформацію про ракетні удари не коментували.

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Вперше про їх появу на території окупованого півострова влада РФ заявляла 8 років тому.

Так, цю інформацію офіційно підтверджував заступник командувача космічними військами Повітряно-космічних сил РФ з випробувань Андрій Івашина.