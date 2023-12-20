ЗСУ вдарили ракетами по Центру космічного зв'язку Росії
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ вдарили ракетами по Центру космічного зв'язку Росії

Центру космічного зв'язку Росії
Джерело:  online.ua

Згідно з даними російських опозиційних журналістів, 20 грудня в окупованому Криму, ймовірно, було вражено Центр дальнього космічного зв'язку Повітряно-космічних сил РФ.

ЗСУ могли вразити нову ворожу ціль у Криму

В окупованому Криму в ніч проти середи, 20 грудня, зазнав атаки Центр далекого космічного зв'язку Повітряно-космічних сил РФ і військова частина, - пише ресурс Astra, посилаючись на джерела.

За словами місцевих мешканців, вночі вони чули вибухи у кількох районах півострова. Насамперед біля Євпаторії та Красноперекопська.

Журналісти повідомляють про те, що приблизно в цей час спочатку було дві атаки на військові частини, зокрема в селі Сонячногірське біля Алушти.

Окрім того, вдалося дізнатися про поранення співробітника прикордонного управління ФСБ та пошкодження антени супутникового зв'язку.

Наступний удар був близько 5 ранку по Центру далекого космічного зв'язку в селі Вітіно Сакського району. На його території було як мінімум два прильоти, пошкоджено одну одиницю військової техніки, - розповідають опозиційні журналісти.

За попередніми даними, бійці ЗСУ завдали удар ракетами Storm Shadow.

Варто зазначити, що ані російська окупаційна влада, ані Збройні сили України поки інформацію про ракетні удари не коментували.

Що відомо про російські системи контролю космічного простору у Криму

Вперше про їх появу на території окупованого півострова влада РФ заявляла 8 років тому.

Так, цю інформацію офіційно підтверджував заступник командувача космічними військами Повітряно-космічних сил РФ з випробувань Андрій Івашина.

Це дає змогу у багато разів збільшити їхні бойові можливості щодо комплексів попередніх поколінь. Із введенням у дію нових комплексів СККП Повітряно-космічні сили Росії будуть здатні постійно контролювати навколоземний простір за всіма нахилами і в максимальному діапазоні висот, - стверджував тоді окупант.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Криму заявляють про ракетну атаку та роботу ППО — відео
Севастополь
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Понад 30 дронів. У Шойгу поскаржилися на масовану атаку на Крим
Дрон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ виявив підготовку армії РФ до масштабних операцій у Криму — фото
АТЕШ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм