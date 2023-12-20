ВСУ ударили ракетами по Центру космической связи России

ВСУ могли поразить новую вражескую цель в Крыму

В оккупированном Крыму в ночь на среду, 20 декабря, подвергся атаке Центр далекой космической связи Воздушно-космических сил РФ и военная часть, - пишет ресурс Astra, ссылаясь на источники. Поделиться

По словам местных жителей, ночью они слышали взрывы в нескольких районах полуострова. В первую очередь возле Евпатории и Красноперекопска.

Журналисты сообщают о том, что примерно в это время сначала было две атаки на воинские части, в том числе в селе Солнечногорское возле Алушты.

Кроме того, удалось узнать о ранении сотрудника пограничного управления ФСБ и повреждении антенны спутниковой связи.

Следующий удар был около 5 утра по Центру дальней космической связи в деревне Витино Сакского района. На его территории было как минимум два прилета, повреждена одна единица военной техники, - рассказывают оппозиционные журналисты. Поделиться

По предварительным данным, бойцы ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow.

Следует отметить, что ни российские оккупационные власти, ни Вооруженные силы Украины пока информацию о ракетных ударах не комментировали.

Что известно о российских системах контроля космического пространства в Крыму

Впервые об их появлении на территории оккупированного полуострова власти РФ заявляли 8 лет назад.

Эту информацию официально подтверждал заместитель командующего космическими войсками Воздушно-космических сил РФ по испытаниям Андрей Ивашина.