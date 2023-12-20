ВСУ ударили ракетами по Центру космической связи России

Согласно данным российских оппозиционных журналистов, 20 декабря в оккупированном Крыму предположительно был поражен Центр дальней космической связи Воздушно-космических сил РФ.
ВСУ могли поразить новую вражескую цель в Крыму
По словам местных жителей, ночью они слышали взрывы в нескольких районах полуострова. В первую очередь возле Евпатории и Красноперекопска.
Журналисты сообщают о том, что примерно в это время сначала было две атаки на воинские части, в том числе в селе Солнечногорское возле Алушты.
Кроме того, удалось узнать о ранении сотрудника пограничного управления ФСБ и повреждении антенны спутниковой связи.
По предварительным данным, бойцы ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow.
Следует отметить, что ни российские оккупационные власти, ни Вооруженные силы Украины пока информацию о ракетных ударах не комментировали.
Что известно о российских системах контроля космического пространства в Крыму
Впервые об их появлении на территории оккупированного полуострова власти РФ заявляли 8 лет назад.
Эту информацию официально подтверждал заместитель командующего космическими войсками Воздушно-космических сил РФ по испытаниям Андрей Ивашина.
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