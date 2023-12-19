АТЕШ обнаружил подготовку армии РФ к масштабным операциям в Крыму – фото

Российские оккупанты могут готовиться к проведению новых серьезных военных операций в войне против Украины. Для этого в Крыму они производят десятки цистерн с топливом для техники.
Что увидели партизаны в Крыму
Представители подполья обнаружили на полуострове на железнодорожной станции в Гвардейском в Симферопольском районе около 30 цистерн с горючим.
Также в Силах сопротивления рассказали об наблюдении "странных событий в последние дни, связанные с предстоящей очередной мобилизацией".
а данным крымских партизан, в Пушкино уже нет скопления техники, которая раньше здесь была зафиксирована.
Деятельность украинских партизан в РФ и на оккупированных территориях
Украинские партизаны ведут активную разведку на оккупированных территориях. Они собирают информацию о расположении русских воинских частей, техники и складов боеприпасов. Далее эта информация передается силам обороны Украины.
Ранее мы сообщали, что партизаны обнаружили в оккупированном Крыму российскую ЗРПК "Панцирь-С1". Фотографии и местонахождение партизаны выложили в сеть и передали ВСУ.
Также мы писали, что партизаны пробрались в главное управление Росгвардии в Москве.
Также представители подполья во временно оккупированном Крыму обнаружили местонахождение ЗРПК "Панцирь-С1" российских интервентов в Севастополе неподалеку от Инкерманской бухты. Партизаны передали Силам обороны информацию и обнародовали координаты.
Перед этим партизаны "Атеш" обнаружили места российской техники и войск в Джанкое во временно оккупированном Крыму.
Также партизаны пробрались на аэродром российских войск в Крыму и обнаружили радиолокационные станции окупантов.
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