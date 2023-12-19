АТЕШ обнаружил подготовку армии РФ к масштабным операциям в Крыму – фото

Российские оккупанты могут готовиться к проведению новых серьезных военных операций в войне против Украины. Для этого в Крыму они производят десятки цистерн с топливом для техники.

Что увидели партизаны в Крыму

Представители подполья обнаружили на полуострове на железнодорожной станции в Гвардейском в Симферопольском районе около 30 цистерн с горючим.

Это свидетельствует о подготовке к масштабным военным операциям, требующим большого количества топлива, говорится в публикации. Поделиться

Также в Силах сопротивления рассказали об наблюдении "странных событий в последние дни, связанные с предстоящей очередной мобилизацией".

На вокзалах города Джанкоя уже с самого утра стоит забирающий мобилизованный автомобиль Росгвардии. Спецтранспорт и военная полиция контролируют процесс. Однако на железнодорожных путях военной техники не наблюдается, - указывается в сообщении. Поделиться

а данным крымских партизан, в Пушкино уже нет скопления техники, которая раньше здесь была зафиксирована.

Местные жители сообщают, что место дислокации было временным, и технику опрокинули в неизвестном направлении. Скорее всего, обычное перемещение сил и средств, - говорят подпольщики. Поделиться

Деятельность украинских партизан в РФ и на оккупированных территориях

Украинские партизаны ведут активную разведку на оккупированных территориях. Они собирают информацию о расположении русских воинских частей, техники и складов боеприпасов. Далее эта информация передается силам обороны Украины.

Ранее мы сообщали, что партизаны обнаружили в оккупированном Крыму российскую ЗРПК "Панцирь-С1". Фотографии и местонахождение партизаны выложили в сеть и передали ВСУ.

Также мы писали, что партизаны пробрались в главное управление Росгвардии в Москве.

Также представители подполья во временно оккупированном Крыму обнаружили местонахождение ЗРПК "Панцирь-С1" российских интервентов в Севастополе неподалеку от Инкерманской бухты. Партизаны передали Силам обороны информацию и обнародовали координаты.

Перед этим партизаны "Атеш" обнаружили места российской техники и войск в Джанкое во временно оккупированном Крыму.

Также партизаны пробрались на аэродром российских войск в Крыму и обнаружили радиолокационные станции окупантов.