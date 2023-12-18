Партизаны АТЕШ зафиксировали перемещение подразделений армии РФ из Евпатории — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Партизаны АТЕШ зафиксировали перемещение подразделений армии РФ из Евпатории — видео

Евпатория
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Источник:  АТЕШ

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ продолжает свою разведывательную деятельность на территории временно оккупированного Россией Крыма. На этот раз партизаны узнали о перемещении российской армии из Евпатории.

АТЕШ обнаружили перемещение рашистов из Крыма на фронт в Украине

АТЕШ 18 декабря обнаружили массовую переброску подразделений оккупационной армии РФ на фронт в Украину из Евпатории.

Об этом партизаны сообщили в Telegram.

Обнаружено передвижение военной техники с военнослужащими на борту возле Евпатории. Наши агенты преследовали колонну КамАЗов к северу от города. Координаты: 45.253435, 33.355944

Следует отметить, что это движение происходит в связи с серьезными потерями на передовой. Противник терпит значительные удары со стороны ВСУ, что приводит к существенным потерям в его рядах. Отсутствие адекватного командования усугубляет ситуацию, создавая хаос и дезорганизацию в рядах противника.

АТЕШ отметили, что существует информация о неустойчивости в рядах противника: отсутствие четкого руководства приводит к бегству командиров, покидающих личный состав без должного руководства.

Этот фактор усугубляет негативное влияние на боеспособность противника и создает возможности для более успешных контратак со стороны ВСУ, – заявили партизаны.

АТЕШ обнаружили российский ЗРПК "Панцирь-С1" в оккупированном Севастополе

Партизаны нашли местонахождение ЗРПК "Панцирь-С1" россиян во временно оккупированном Севастополе.

Наши агенты продолжают свою разведывательную деятельность в Крыму. На этот раз удалось обнаружить ЗРПК Панцирь-С1, который оккупанты расположили неподалеку от Инкерманской бухты. Информация сразу была передана СОУ для дальнейшей отработки. Координаты: 44.605626, 33.593327, – говорится в сообщении.

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