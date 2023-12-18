Партизаны АТЕШ зафиксировали перемещение подразделений армии РФ из Евпатории — видео

Следует отметить, что это движение происходит в связи с серьезными потерями на передовой. Противник терпит значительные удары со стороны ВСУ, что приводит к существенным потерям в его рядах. Отсутствие адекватного командования усугубляет ситуацию, создавая хаос и дезорганизацию в рядах противника.