Партизаны АТЕШ зафиксировали перемещение подразделений армии РФ из Евпатории — видео

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ продолжает свою разведывательную деятельность на территории временно оккупированного Россией Крыма. На этот раз партизаны узнали о перемещении российской армии из Евпатории.
АТЕШ обнаружили перемещение рашистов из Крыма на фронт в Украине
АТЕШ 18 декабря обнаружили массовую переброску подразделений оккупационной армии РФ на фронт в Украину из Евпатории.
Об этом партизаны сообщили в Telegram.
АТЕШ отметили, что существует информация о неустойчивости в рядах противника: отсутствие четкого руководства приводит к бегству командиров, покидающих личный состав без должного руководства.
АТЕШ обнаружили российский ЗРПК "Панцирь-С1" в оккупированном Севастополе
Партизаны нашли местонахождение ЗРПК "Панцирь-С1" россиян во временно оккупированном Севастополе.
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