АТЕШ обнаружили российский ЗРПК "Панцирь-С1" в оккупированном Севастополе
Категория
Украина
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АТЕШ обнаружили российский ЗРПК "Панцирь-С1" в оккупированном Севастополе

партизан
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Источник:  АТЕШ

Партизаны обнаружили местонахождение ЗРПК "Панцирь-С1" россиян во временно оккупированном Севастополе.

Атеш обнаружили российский ЗРПК "Панцирь-С1" в оккупированном Севастополе

Наши агенты продолжают свою разведывательную деятельность в Крыму. На этот раз удалось обнаружить ЗРПК Панцирь-С1, который оккупанты расположили неподалеку от Инкерманской бухты. Информация сразу была передана СОУ для дальнейшей отработки. Координаты: 44.605626, 33.593327, – говорится в сообщении.

Партизаны в Крыму

Ранее партизаны АТЕШ обнаружили места российской техники и войск в Джанкое во временно оккупированном Крыму.

Также партизаны пробрались на аэродром российских войск в Крыму и обнаружили радиолокационные станции окупантов.

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