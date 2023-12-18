Партизаны обнаружили местонахождение ЗРПК "Панцирь-С1" россиян во временно оккупированном Севастополе.
Атеш обнаружили российский ЗРПК "Панцирь-С1" в оккупированном Севастополе
Партизаны в Крыму
Ранее партизаны АТЕШ обнаружили места российской техники и войск в Джанкое во временно оккупированном Крыму.
Также партизаны пробрались на аэродром российских войск в Крыму и обнаружили радиолокационные станции окупантов.
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