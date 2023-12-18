Атеш обнаружили российский ЗРПК "Панцирь-С1" в оккупированном Севастополе

Наши агенты продолжают свою разведывательную деятельность в Крыму. На этот раз удалось обнаружить ЗРПК Панцирь-С1, который оккупанты расположили неподалеку от Инкерманской бухты. Информация сразу была передана СОУ для дальнейшей отработки. Координаты: 44.605626, 33.593327, – говорится в сообщении.