Партизани виявили місце розташування ЗРПК "Панцирь-С1" росіян у тимчасово окупованому Севастополі.
Атеш виявили російський ЗРПК "Панцирь-С1" в окупованому Севастополі
Партизани в Криму
Раніше партизани АТЕШ виявили місця російської техніки й військ у Джанкої в тимчасово окупованому Криму.
Також партизани пробралися на аеродром російських військ у Криму та виявили радіолокаційні станції окупантів.
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