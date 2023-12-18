Атеш виявили російський ЗРПК "Панцирь-С1" в окупованому Севастополі

Наші агенти продовжують свою розвідувальну діяльність у Криму. На цей раз вдалося виявити ЗРПК Панцир-С1, який окупанти розташували неподалік Інкерманської бухти. Інформація одразу була передана СОУ для подальшого відпрацювання. Координати: 44.605626, 33.593327, - йдеться в повідомленні.