Партизани АТЕШ знайшли великий паливний склад армії РФ у Севастополі — фото

Рух кримськотатарського опору АТЕШ продовжують свою розвідувальну діяльність на території тимчасово окупованого Росією Криму. Цього разу партизани розвідали величезний склад палива та техніки російської армії у Севастополі.
АТЕШ мають дані про склад палива та техніки у Севастополі
АТЕШ 15 грудня виявив нове місце, де російські окупанти збирають паливо і техніку для заправки.
Про це партизани повідомили у Telegram.
Партизани зазначили координати важливого об'єкта у Севастополі: 44.571220, 33.413880 і додали, що вся розвідінформація оперативно передається Силам оборони України.
АТЕШ знайшли нові локації техніки окупантів
Партизани розвідали місця розміщення техніки та особового складу окупантів у Джанкої та районі в окупованому Криму.
Про це повідомляє Telegram-канал партизанського руху АТЕШ.
Також у Джанкої розташовується база окупантів.
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