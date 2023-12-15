Партизани АТЕШ знайшли великий паливний склад армії РФ у Севастополі — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Партизани АТЕШ знайшли великий паливний склад армії РФ у Севастополі — фото

Севастополь
Джерело:  АТЕШ

Рух кримськотатарського опору АТЕШ продовжують свою розвідувальну діяльність на території тимчасово окупованого Росією Криму. Цього разу партизани розвідали величезний склад палива та техніки російської армії у Севастополі.

АТЕШ мають дані про склад палива та техніки у Севастополі

АТЕШ 15 грудня виявив нове місце, де російські окупанти збирають паливо і техніку для заправки.

Про це партизани повідомили у Telegram.

Наші агенти провели розвідку великого складу ПММ у Севастополі. Зафіксували 33 паливні баки, які розташовані на відкритій місцевості. Також на території розташована стоянка військової техніки в кількості понад 10 штук. Проводимо спостереження та аналізуємо, коли і за яким графіком поповнюються баки та машини ПММ для подальшого інформування СОУ.

Партизани зазначили координати важливого об'єкта у Севастополі: 44.571220, 33.413880 і додали, що вся розвідінформація оперативно передається Силам оборони України.

АТЕШ знайшли нові локації техніки окупантів

Партизани розвідали місця розміщення техніки та особового складу окупантів у Джанкої та районі в окупованому Криму.

Про це повідомляє Telegram-канал партизанського руху АТЕШ.

На околиці селища Новостепове було помічено різну техніку окупантів, в основному це КамАЗ і БТР. Вся техніка розкидана по полю, і жодна охорона не ведеться, – йдеться у повідомленні.

Також у Джанкої розташовується база окупантів.

Так само в Джанкої розташовується база окупантів, на якій так само була різна техніка. Координати: 45.6899279, 34.3938653 Ми продовжуємо знаходити нові місця розміщення окупантів, від нас не втекти. Всю отриману інформацію ми передаємо у правильні руки.

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