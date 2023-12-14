Партизани провели розвідку в тимчасово окупованому Сімферополі. Там вони виявили велику стоянку російської техніки.

Нова розвідка руху АТЕШ

Як повідомляє партизанський рух, агенти не перестають стежити за великою стоянкою техніки окупантів у Сімферополі, серед якої є броньовані машини "Тигр", крани, Камази-5350, машини зв'язку "ГАЗ-66", маршрутки та автобуси для переміщення особового складу та багато інших.

Досить таки сміливий вчинок окупантів, враховуючи те, настільки часто прилітає по їхнім автопаркам, але нам так навіть легше, – зазначив АТЕШ, Поширити



Партизани військово-патріотичного руху "Атеш" виявили велику стоянку російської техніки в окупованому Криму. Підпілля стежить за цим місцем дислокації окупантів у Сімферополі.

Про це йдеться у Telegram-каналі руху.

"Наші агенти не перестають стежити за великою стоянкою техніки окупантів у Сімферополі, серед якої є броньовані машини "Тигр", крани, Камази-5350, машини зв'язку "ГАЗ-66", маршрутки та автобуси для переміщення особового складу та багато інших", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про останні розвідки АТЕШ в Криму

11 грудня партизани повідомили, що виявили склад техніки, який окупанти розмістили біля населеного пункту Новоозерне у Сакському районі Криму.

8 грудня рух повідомив, що дізнався новий маршрут транспортування живої сили російської армії у Джанкої. Окупанти прибувають на вокзал автотранспортом та потягами.

Кримські партизани заявили 3 грудня, що тиждень спостерігали, як російські військові активно переміщали системи РЕБ ближче до військових об’єктів у Криму, щоб захистити їх від ударів Сил оборони України.

"Атеш" стверджував, що у ніч на 24 листопада в результаті вдалого ураження військової частини російських загарбників у Джанкої окупованого Криму знищено не тільки РЛС і засоби ППО, а й особовий склад ЗС РФ.

18 листопада партизани військово-патріотичного руху "Атеш" проникли на територію частини Росгвардії в окупованій Євпаторії.