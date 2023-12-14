АТЕШ нашел большую стоянку российской техники в Крыму — фото и видео

Партизаны провели разведку во временно оккупированном Симферополе. Там они обнаружили обширную стоянку российской техники.

Новая разведка движения АТЕШ

Как сообщает партизанское движение, агенты не перестают следить за большой стоянкой техники окупантов в Симферополе, среди которой есть бронированные машины "Тигр", краны, Камазы-5350, машины связи "ГАЗ-66", маршрутки и автобусы для перемещения личного состава и много других.

Достаточно смелый поступок окупантов, учитывая то, настолько часто прилетает по их автопаркам, но нам так даже легче, – отметил АТЕШ, Поделиться



Партизаны военно-патриотического движения "Атеш" обнаружили обширную стоянку российской техники в оккупированном Крыму. Подполье следит за этим местом дислокации окупантов в Симферополе.

Об этом говорится в Telegram-канале движения.

"Наши агенты не перестают следить за большой стоянкой техники окупантов в Симферополе, среди которой есть бронированные машины "Тигр", краны, Камазы-5350, машины связи "ГАЗ-66", маршрутки и автобусы для перемещения личного состава и многие другие" , – говорится в сообщении.

Что известно о последних разведках АТЕШ в Крыму

11 декабря партизаны сообщили, что обнаружили состав техники, который оккупанты разместили возле населенного пункта Новоозерное в Сакском районе Крыма.

8 декабря движение сообщило, что узнало новый маршрут транспортировки живой силы российской армии в Джанкое. оккупанты прибывают на вокзал автотранспортом и поездами.

Крымские партизаны заявили 3 декабря, что неделю наблюдали, как российские военные активно перемещали системы РЭБ поближе к военным объектам в Крыму, чтобы защитить их от ударов Сил обороны Украины.

"Атеш" утверждал, что в ночь на 24 ноября в результате удачного поражения воинской части российских захватчиков в Джанкое оккупированного Крыма уничтожены не только РЛС и средства ПВО, но и личный состав ВС РФ.

18 ноября партизаны военно-патриотического движения "Атеш" проникли на территорию части Росгвардии в оккупированной Евпатории.