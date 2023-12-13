АТЕШ нашел радиолокационные станции РФ на аэродроме в Крыму – видео

АТЕШ пробрался на аэродром РФ под Джанкоем

Партизаны отмечают, что показывают лишь небольшую часть кадров, которыми поделился агент, которому удалось пробраться на военный объект оккупантов.

Наши агенты провели успешную разведку аэродрома в Джанкойском районе, во время которой удалось обнаружить радиолокационные станции оккупантов, - рассказали в "Атеш". Поделиться

Какая ситуация в Джанкое

Напомним, 24 ноября, на севере временно оккупированного Крыма раздались громкие звуки взрывов. В сети писали о не менее 7 мощных взрывах в районе Джанкоя. Позже партизаны заявили, что в Джанкое были поражены воинские части российских захватчиков, а также ПВО, РЛС и личный состав интервентов.

До этого сообщалось, что у российских окупантов большие проблемы с мобилизованными россиянами, прибывающими в Крым. Зафиксировано несколько случаев их исчезновения именно в Джанкое.

Именно по этой причине в конце октября в город свезли подразделения военной полиции для обеспечения безопасности личного состава окупантов.

Кроме того, РФ усилила меры безопасности в Джанкое, который стал хабом сосредоточения живой силы и техники врага. В частности, теперь новых окупантов доставляют необычным маршрутом.

По словам партизан, военные прибывают на вокзал автотранспортом и поездами.