АТЕШ обнаружил новый маршрут перебрасывания солдат РФ в Крым

РФ усилила меры безопасности в Джанкое, ставшего хабом сосредоточения живой силы и техники врага. В частности, теперь новых оккупантов доставляют необычным маршрутом.

АТЕШ узнал, как РФ перебрасывает своих солдат в Крым

По словам партизан, военные прибывают на вокзал автотранспортом и поездами.

Но после недавних ударов и больших потерь личного состава командование окупантов приказали уже не использовать аэродром и военный городок возле него для передержания солдат. Их везут в Калиновку, - рассказали в "Атеше". Поделиться

Также, по данным партизан, множество военной полиции и сотрудников ФСБ ищут корректировщиков.

Подняли большую панику, но все безрезультатно, – добавляют они. Поделиться

Какая ситуация в Джанкое

Напомним, в ночь на пятницу, 24 ноября, в этом городе на севере временно оккупированного Крыма раздались громкие звуки взрывов. В сети писали о не менее 7 мощных взрывах в районе Джанкоя.

Позже партизаны заявили, что в Джанкое были поражены воинские части российских захватчиков, а также ПВО, РЛС и личный состав интервентов.

До этого сообщалось, что у российских окупантов большие проблемы с мобилизованными россиянами, прибывающими в Крым. Зафиксировано несколько случаев их исчезновения именно в Джанкое. Именно по этой причине в конце октября в город свезли подразделения военной полиции для обеспечения безопасности личного состава окупантов.

Сейчас Кремль опрокидывает оккупантов из Якутии во временно оккупированный Джанкой.

Кроме этого, агенты "Атеш" следили, как российские оккупационные войска активно перемещали системы РЭБ ближе к военным объектам. Причина этого – защита техники от ударов сил обороны Украины.