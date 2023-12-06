Партизаны "Атеш" нашли штаб неизвестной воинской части РФ — фото

Партизаны нашли штаб одного из подразделений ВС РФ во временно оккупированной Евпатории (Крым). Он находится на территории пока неизвестной воинской части захватчиков.

Партизаны нашли штаб неизвестной воинской части РФ

Партизаны уже несколько недель наблюдают за работой штаба пока неизвестной воинской части в Евпатории, говорится в сообщении. Поделиться

По данным подполья, офицеры пытались использовать гражданские машины, носить гражданскую одежду, хоронить военную аппаратуру для связи.

Каждый день фиксируем размещение 2-3 автомобилей на черных номерах "особенно важных" командиров и начальника штаба, - отмечают в "Атеше". Поделиться

Ситуация в Евпатории

Российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно оккупированном Крыму. Кроме того, Россия стягивает редкие типы реактивных систем залпового огня (РСЗО) к линии фронта. Разгрузку "Град-1" зафиксировали партизаны в оккупированной Евпатории. Также в район Евпатории РФ КамАЗами свозит "зубы дракона".

Ранее ВСУ нанесли удар по месту нахождения российского ЗРК недалеко от Евпатории во временно оккупированном Крыму, что может говорить о неготовности сил ПВО РФ отражать украинские атаки. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, Крым набит российскими системами противовоздушной обороны, но они не могут справиться с западными ракетами, которые есть в Украине.