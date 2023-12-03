Партизаны АТЕШ нашли тайную воинскую часть оккупантов в Крыму — фото

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ отметилось новыми достижениями в разведке. На этот раз партизаны обнаружили действующую воинскую часть окупантов в Бахисарае, которая казалась, на первый взгляд, полузаброшенной.
АТЕШ ведут разведку в Бахчисарае
АТЕШ обнаружили в Бахчисарае воинскую часть армии РФ, которая была тщательно скрыта оккупантами.
Об этом партизаны сообщили в Telegram.
Также участники АТЕШ сообщили точные координаты найденной воинской части и пообещали “взять ее в разработку”.
Партизаны обнаружили комплекс РЭБ в Крыму
Как отмечают партизаны, на прошлой неделе агенты АТЕШ" следили, как российские оккупационные войска активно перемещали системы РЭБ поближе к военным объектам. Причина этого – защита техники от ударов сил обороны Украины.
Партизаны зафиксировали перемещение модуля разведки 1Л265 и системы управления 1Л66, входящих в состав комплекса "Москва-1". Машины ехали в ракетно-техническую базу в оккупированной Евпатории.
Координаты базы: 45.200595, 33.321119.
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