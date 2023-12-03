Партизаны АТЕШ нашли тайную воинскую часть оккупантов в Крыму — фото

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ отметилось новыми достижениями в разведке. На этот раз партизаны обнаружили действующую воинскую часть окупантов в Бахисарае, которая казалась, на первый взгляд, полузаброшенной.

АТЕШ ведут разведку в Бахчисарае

АТЕШ обнаружили в Бахчисарае воинскую часть армии РФ, которая была тщательно скрыта оккупантами.

Об этом партизаны сообщили в Telegram.

Наш агент разведал обстановку возле одной из воинских частей в Бахчисарае. Согласно собранной информации, несмотря на полузапущенный вид, военная часть функционирует. Нам известно, что на указанном объекте размещены большие складские помещения, в которых проходят загрузки армейских Камазов. Также установлено, что военнослужащие расквартированы военном городке недалеко от воинской части. Поделиться

Также участники АТЕШ сообщили точные координаты найденной воинской части и пообещали “взять ее в разработку”.

Координаты расположения: 44.75505343815848, 33.868273591626 Поделиться

Мы ни за что не остановимся и будем дальше собирать информацию и готовимся к проведению диверсий. Поделиться

Партизаны обнаружили комплекс РЭБ в Крыму

Как отмечают партизаны, на прошлой неделе агенты АТЕШ" следили, как российские оккупационные войска активно перемещали системы РЭБ поближе к военным объектам. Причина этого – защита техники от ударов сил обороны Украины.

Страх от ударов Сил обороны Украины принуждает к активному и иногда хаотическому перемещению систем противодействия ВС России, –говорится в сообщении. Поделиться

Партизаны зафиксировали перемещение модуля разведки 1Л265 и системы управления 1Л66, входящих в состав комплекса "Москва-1". Машины ехали в ракетно-техническую базу в оккупированной Евпатории.

Координаты базы: 45.200595, 33.321119.