Партизани АТЕШ знайшли таємну військову частину окупантів у Криму — фото

Рух кримськотатарського опору АТЕШ відзначився новими досягненнями у розвідці. Цього разу партизани виявили діючу військову частину окупантів у Бахисараї, яка здавалася, на перший погляд, напівзакинутою.
АТЕШ ведуть розвідку у Бахчисараї
АТЕШ знайшли у Бахчисараї військову частину армії РФ, яка була ретельно прихована окупантами.
Про це партизани повідомили у Telegram.
Також учасники АТЕШ повідомили точні координати знайденої військової частини та пообіцяли “взяти її в розробку”.
Партизани виявили комплекс РЕБ в Криму
Як зазначають партизани, минулого тижня агенти "Атеш" стежили, як російські окупаційні війська активно переміщували системи РЕБ ближче до військових об'єкті. Причина цього – захист техніки від ударів Сил оборони України.
Партизани зафіксували переміщення модуля розвідки 1Л265 і системи управління 1Л66,які входять до складу комплексу "Москва-1". Машини їхали до ракетно-технічної бази в окупованій Євпаторії.
Координати бази: 45.200595, 33.321119.
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