Партизани АТЕШ знайшли таємну військову частину окупантів у Криму — фото

Рух кримськотатарського опору АТЕШ відзначився новими досягненнями у розвідці. Цього разу партизани виявили діючу військову частину окупантів у Бахисараї, яка здавалася, на перший погляд, напівзакинутою.

АТЕШ ведуть розвідку у Бахчисараї

АТЕШ знайшли у Бахчисараї військову частину армії РФ, яка була ретельно прихована окупантами.

Про це партизани повідомили у Telegram.

Наш агент розвідав обстановку біля однієї з військових частин у Бахчисараї. Згідно з зібраною інформацією, незважаючи на напівзанедбаний вигляд, військова частина функціонує. Нам відомо, що на вказаному об'єкті розміщені великі складські приміщення, у яких проходять завантаження армійських Камазов. Також встановлено, що військовослужбовці розквартовані військовому містечку неподалік військової частини. Поширити

Також учасники АТЕШ повідомили точні координати знайденої військової частини та пообіцяли “взяти її в розробку”.

Координати розташування: 44.75505343815848, 33.868273591626 Поширити

Ми нізащо не зупинимося і далі збиратимемо інформацію і готуємось до проведення диверсій. Поширити

Партизани виявили комплекс РЕБ в Криму

Як зазначають партизани, минулого тижня агенти "Атеш" стежили, як російські окупаційні війська активно переміщували системи РЕБ ближче до військових об'єкті. Причина цього – захист техніки від ударів Сил оборони України.

Страх від ударів Сил оборони України змушує до активного та іноді хаотичного переміщення систем протидії ЗС Росії, – йдеться у повідомленні. Поширити

Партизани зафіксували переміщення модуля розвідки 1Л265 і системи управління 1Л66,які входять до складу комплексу "Москва-1". Машини їхали до ракетно-технічної бази в окупованій Євпаторії.

Координати бази: 45.200595, 33.321119.