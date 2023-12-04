Партизаны АТЕШ разведали количество морпехов бригады РФ в Севастополе — фото

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ продолжает плодотворно работать во временно оккупированном Крыму. В этот раз участники движения совершили вылазку в место расположения бригады морской пехоты РФ в Севастополе.
АТЕШ получили ценные данные о российских оккупантах
Партизаны АТЕШ проникли в 810-ю бригаду морской пехоты в Севастополе.
Об этом они сообщили в Telegram.
Теперь движению известно о 3137 российских военных, которые служат в этой бригаде. Подавляющее большинство составляют мобилизованные и контрактники-водители.
АТЕШ ведут разведку в Бахчисарае
АТЕШ обнаружили в Бахчисарае воинскую часть армии РФ, которая была тщательно скрыта оккупантами.
Также участники АТЕШ сообщили точные координаты найденной воинской части и пообещали "взять ее в разработку".
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