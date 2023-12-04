Партизаны АТЕШ разведали количество морпехов бригады РФ в Севастополе — фото
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Украина
Дата публикации

Партизаны АТЕШ разведали количество морпехов бригады РФ в Севастополе — фото

Севастополь
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Источник:  АТЕШ

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ продолжает плодотворно работать во временно оккупированном Крыму. В этот раз участники движения совершили вылазку в место расположения бригады морской пехоты РФ в Севастополе.

АТЕШ получили ценные данные о российских оккупантах

Партизаны АТЕШ проникли в 810-ю бригаду морской пехоты в Севастополе.

Об этом они сообщили в Telegram.

Наш агент совершил вылазку в парк воинской части 13140. Нам удалось разведать военную технику и личный состав, несущий службу на контрольно-техническом пункте части.

Теперь движению известно о 3137 российских военных, которые служат в этой бригаде. Подавляющее большинство составляют мобилизованные и контрактники-водители.

Наши агенты уже пробрались в военные части в Крыму! Это начало конца для российских оккупационных сил на острове! Координаты: 44.560247, 33.416288, – говорится в сообщении.

АТЕШ ведут разведку в Бахчисарае

АТЕШ обнаружили в Бахчисарае воинскую часть армии РФ, которая была тщательно скрыта оккупантами.

Наш агент разведал обстановку возле одной из воинских частей в Бахчисарае. Согласно собранной информации, несмотря на полузапущенный вид, военная часть функционирует. Нам известно, что на указанном объекте размещены большие складские помещения, в которых проходят загрузки армейских Камазов. Также установлено, что военнослужащие расквартированы военном городке недалеко от воинской части.

Также участники АТЕШ сообщили точные координаты найденной воинской части и пообещали "взять ее в разработку".

Координаты расположения: 44.75505343815848, 33.868273591626

Мы ни за что не остановимся и будем дальше собирать информацию и готовимся к проведению диверсий.

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