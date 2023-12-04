Партизани АТЕШ розвідали кількість морпіхів бригади РФ у Севастополі — фото

Рух кримськотатарського опору АТЕШ продовжує плідно працювати в тимчасово окупованому Криму. Цього разу учасники руху зробили вилазку у місце розташування бригади морської піхоти РФ у Севастополі.

АТЕШ здобули цінні дані про російських окупантів

Партизани АТЕШ проникли у 810 бригаду морської піхоти у Севастополі.

Про це вони повідомили у Telegram.

Наш агент зробив вилазку до парку військової частини 13140. Нам вдалося розвідати військову техніку та особовий склад, який несе службу на контрольно-технічному пункті частини. Поширити

Тепер руху відомо про 3137 російських військових, які служать у цій бригаді. Переважна більшість, складають мобілізовані та контрактники-водії.

Наші агенти вже пробралися до військових частин у Криму! Це початок кінця для російських окупаційних сил на острові! Координати: 44.560247, 33.416288, – йдеться у повідомленні. Поширити

АТЕШ ведуть розвідку у Бахчисараї

АТЕШ знайшли у Бахчисараї військову частину армії РФ, яка була ретельно прихована окупантами.

Наш агент розвідав обстановку біля однієї з військових частин у Бахчисараї. Згідно з зібраною інформацією, незважаючи на напівзанедбаний вигляд, військова частина функціонує. Нам відомо, що на вказаному об'єкті розміщені великі складські приміщення, у яких проходять завантаження армійських Камазов. Також встановлено, що військовослужбовці розквартовані військовому містечку неподалік військової частини. Поширити

Також учасники АТЕШ повідомили точні координати знайденої військової частини та пообіцяли “взяти її в розробку”.

Координати розташування: 44.75505343815848, 33.868273591626 Поширити