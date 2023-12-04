Партизани АТЕШ розвідали кількість морпіхів бригади РФ у Севастополі — фото

Рух кримськотатарського опору АТЕШ продовжує плідно працювати в тимчасово окупованому Криму. Цього разу учасники руху зробили вилазку у місце розташування бригади морської піхоти РФ у Севастополі.
АТЕШ здобули цінні дані про російських окупантів
Партизани АТЕШ проникли у 810 бригаду морської піхоти у Севастополі.
Про це вони повідомили у Telegram.
Тепер руху відомо про 3137 російських військових, які служать у цій бригаді. Переважна більшість, складають мобілізовані та контрактники-водії.
АТЕШ ведуть розвідку у Бахчисараї
АТЕШ знайшли у Бахчисараї військову частину армії РФ, яка була ретельно прихована окупантами.
Також учасники АТЕШ повідомили точні координати знайденої військової частини та пообіцяли “взяти її в розробку”.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-