АТЕШ удалось завербовать российских военных на территории РФ

Все больше солдат РФ отказываются участвовать в захватнической войне России против Украины и соглашаются на сотрудничество с украинскими властями и партизанами. На этот раз "АТЕШ" завербовал военнослужащих одной из воинских частей Курска. Они уже помогают с разведкой важных объектов врага.

"АТЕШ" нашел новых агентов в Курской области

Военное движение украинцев и крымских татар “АТЕШ” ежедневно делится важной информацией о скоплении сил врага на оккупированных территориях, а также обнародует места нахождения техники врага.

По словам пресс-службы движения, их агенты встретились с военнослужащими воинской части №11 262 в городе Курск.

Там находится очень много граждан РФ, которых привезли туда насильно, и они максимально саботируют выезд в Украину и не хотят воевать в преступной войне.

На этом фоне солдат РФ удалось завербовать в "АТЕШ": они будут помогать партизанам с разведкой военных объектов.

Помогают нам с разведкой военных объектов на территории воинской части, а мы им – советами и поддержкой. Обещают после разведки уже начать действовать более интересно, – рассказывают представители движения. Поделиться

Кроме того, пресс-служба "АТЕШ" обнародовала координаты воинской части.

По словам партизан, их движение все сильнее популяризируется среди российских военных.

Большое количество оккупантов не скрывает тот факт, что устало от войны и лживой пропаганды Кремля.

Увеличение штата нашего движения является закономерным явлением, – объяснили в АТЕШ. Поделиться

Партизаны зафиксировали переброску новых сил РФ в Крым

Как удалось узнать агентам "АТЕШ", российские власти начали перебрасывать оккупантов из Якутии во временно оккупированный Джанкой.

Что важно понимать, город в последнее время превратился в масштабный хаб для живой силы и техники армии РФ.