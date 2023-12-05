АТЕШ зафиксировал перебрасывание солдат РФ из Якутии в Крым – фото

Кремль перебрасывает оккупантов из Якутии во временно оккупированный Джанкой. Город в последнее время превратился в масштабный хаб для живой силы и техники врага.
В Джанкой перебрасывают новые резервы военных
Как отметили партизаны, военнослужащие неряшливо одеты, нецензурно выражаются, хамят прохожим, после них постоянно куча мусора разбросанного по улице.
Что происходит в Крыму
Российские войска, вероятно, опасаясь контрнаступления украинских сил, опрокидывают значительные ресурсы в Джанкой.
Кроме того, недавно партизаны зафиксировали колонну старой военной техники в с. Ореховка (Крым), которая двигалась в сторону Джанкоя.
Также недавно сообщалось, что у российских окупантов большие проблемы с мобилизованными россиянами, прибывающими в Крым. Зафиксировано несколько случаев их исчезновения именно в Джанкое. Именно по этой причине в конце октября в город свезли подразделения военной полиции для обеспечения безопасности личного состава окупантов.
Кроме этого, агенты "Атеш" следили, как российские оккупационные войска активно перемещали системы РЭБ ближе к военным объектам. Причина этого – защита техники от ударов сил обороны Украины.
Партизаны зафиксировали перемещение модуля разведки 1Л265 и системы управления 1Л66, входящих в состав комплекса "Москва-1". Машины ехали в ракетно-техническую базу в оккупированной Евпатории.
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