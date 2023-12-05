АТЕШ зафиксировал перебрасывание солдат РФ из Якутии в Крым – фото
Категория
Украина
Дата публикации

АТЕШ зафиксировал перебрасывание солдат РФ из Якутии в Крым – фото

Армия
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Источник:  АТЕШ

Кремль перебрасывает оккупантов из Якутии во временно оккупированный Джанкой. Город в последнее время превратился в масштабный хаб для живой силы и техники врага.

В Джанкой перебрасывают новые резервы военных

Как отметили партизаны, военнослужащие неряшливо одеты, нецензурно выражаются, хамят прохожим, после них постоянно куча мусора разбросанного по улице.

Через час после мобилизованных сборов забрала разгвадия. Переброска личного состава уже не первая, "на убой" отправляют небольшими партиями, - констатировали в "Атеше".

Что происходит в Крыму

Российские войска, вероятно, опасаясь контрнаступления украинских сил, опрокидывают значительные ресурсы в Джанкой.

Кроме того, недавно партизаны зафиксировали колонну старой военной техники в с. Ореховка (Крым), которая двигалась в сторону Джанкоя.

Также недавно сообщалось, что у российских окупантов большие проблемы с мобилизованными россиянами, прибывающими в Крым. Зафиксировано несколько случаев их исчезновения именно в Джанкое. Именно по этой причине в конце октября в город свезли подразделения военной полиции для обеспечения безопасности личного состава окупантов.

Кроме этого, агенты "Атеш" следили, как российские оккупационные войска активно перемещали системы РЭБ ближе к военным объектам. Причина этого – защита техники от ударов сил обороны Украины.

Партизаны зафиксировали перемещение модуля разведки 1Л265 и системы управления 1Л66, входящих в состав комплекса "Москва-1". Машины ехали в ракетно-техническую базу в оккупированной Евпатории.

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