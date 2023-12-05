АТЕШ зафіксував перекидання солдатів РФ з Якутії до Криму — фото
Категорія
Україна
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АТЕШ зафіксував перекидання солдатів РФ з Якутії до Криму — фото

Армія РФ
Джерело:  АТЕШ

Кремль перекидає окупантів з Якутії в тимчасово окупований Джанкой. Місто останнім часом перетворилося на масштабний хаб для живої сили та техніки ворога.

В Джанкой перекидають нові резерви військових

Як зауважили партизани, військовослужбовці неохайно одягнені, нецензурно виражаються, хамлять перехожим, після них постійно купа сміття розкиданого вулицею.

Через годину після зборів мобілізованих забрала розгвадія. Перекидання особового складу вже не перша, "на забій" відправляють невеликими партіями, - констатували в "Атеш".

Що відбувається у Криму

Російські війська, ймовірно, побоюючись контрнаступу українських сил, перекидають значні ресурси у Джанкой.

Крім того, нещодавно партизани зафіксували колону старої військової техніки у с. Оріхівка (Крим), яка рухалася у бік Джанкоя.

Також нещодавно повідомлялося, що у російських окупантів великі проблеми з мобілізованими росіянами, які прибувають до Криму. Зафіксовано кілька випадків їхнього зникнення саме в Джанкої. Саме з цієї причини наприкінці жовтня до міста звезли підрозділи військової поліції для забезпечення безпеки особового складу окупантів.

Окрім цього, агенти "Атеш" стежили, як російські окупаційні війська активно переміщували системи РЕБ ближче до військових об'єкті. Причина цього – захист техніки від ударів Сил оборони України.

Партизани зафіксували переміщення модуля розвідки 1Л265 і системи управління 1Л66,які входять до складу комплексу "Москва-1". Машини їхали до ракетно-технічної бази в окупованій Євпаторії.

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