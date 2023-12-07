АТЕШ вдалося завербувати російських військових на території РФ

Дедалі більше солдатів РФ відмовляються брати участь у загарбницькій війні Росії проти України й погоджуються на співпрацю з українською владою та партизанами. Цього разу “АТЕШ” завербував військовослужбовців однієї з військових частин Курська. Вони вже допомагають з розвідкою важливих об'єктів.

“АТЕШ” знайшов нових агентів у Курській області

Воєнний рух українців та кримських татар “АТЕШ” щоденно ділиться важливою інформацією про скупчення сил ворога на окупованих територіях, а також оприлюднює місця знаходження техніки ворога.

За словами пресслужби руху, їхні агенти зустрілися з військовослужбовцями військової частини №11 262, що у місті Курськ.

Саме там знаходиться дуже багато громадян РФ, яких привезли туди насильно, й вони максимально саботують виїзд в Україну й не хочуть воювати у злочинній війні, яку розв'язала Росія.

На цьому тлі солдатів РФ вдалося завербувати до "АТЕШ": вони будуть допомагати партизанам з розвідкою військових об'єктів.

Допомагають нам із розвідкою військових об'єктів на території військової частини, а ми їм – порадами та підтримкою. Обіцяють після розвідки вже почати діяти цікавіше, – розповідають представники руху. Поширити

Окрім того, пресслужба “АТЕШ” оприлюднила координати військової частини.

За словами партизанів, їхній рух все сильніше популяризується серед російських військових.

Чимала кількість окупантів не приховує той факт, що втомилася від війни та брехливої пропаганди Кремля.

Збільшення штату нашого руху є закономірним явищем, – пояснили в “АТЕШ”. Поширити

Партизани зафіксували перекидання нових сил РФ до Криму

Як вдалося дізнатися агентам “АТЕШ” російська влада почала перекидати окупантів з Якутії в тимчасово окупований Джанкой.

Що важливо розуміти, місто останнім часом перетворилося на масштабний хаб для живої сили та техніки армії РФ.