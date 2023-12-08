АТЕШ виявив новий маршрут перекидання солдатів РФ до Криму

РФ посилила заходи безпеки в Джанкої, який став хабом зосередження живої сили та техніки ворога. Зокрема, тепер нових окупантів доставляють незвичним маршрутом.

АТЕШ дізнався, як РФ перекидає своїх солдатів до Криму

За словами партизанів, військові прибувають на вокзал автотранспортом та потягами.

Але після нещодавніх ударів і великих втрат особового складу, командування окупантів наказали вже не використовувати аеродром і військове містечко біля нього для перетримання солдатів. Їх везуть до Калинівки, - розповіли в "Атеш". Поширити

Також, за даними партизанів, величезна кількість військової поліції та співробітників ФСБ шукають коригувальників.

Підняли велику паніку, але все безрезультатно, - додають вони. Поширити

Яка ситуація у Джанкої

Нагадаємо, у ніч на п'ятницю, 24 листопада, у цьому місті на півночі тимчасово окупованого Криму пролунали гучні звуки вибухів. У мережі писали про щонайменше 7 потужних вибухів у районі Джанкоя.

Пізніше партизани заявили, що в Джанкої були уражені військові частини російських загарбників, а також ППО, РЛС та особовий склад інтервентів.

До цього повідомлялось, що у російських окупантів великі проблеми з мобілізованими росіянами, які прибувають до Криму. Зафіксовано кілька випадків їхнього зникнення саме в Джанкої. Саме з цієї причини наприкінці жовтня до міста звезли підрозділи військової поліції для забезпечення безпеки особового складу окупантів.

Наразі Кремль перекидає окупантів з Якутії в тимчасово окупований Джанкой.

Окрім цього, агенти "Атеш" стежили, як російські окупаційні війська активно переміщували системи РЕБ ближче до військових об'єкті. Причина цього – захист техніки від ударів Сил оборони України.