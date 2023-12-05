Беспилотники СБУ поразили ряд военных объектов РФ в Крыму

Утром 5 декабря беспилотники СБУ атаковали военные объекты РФ в оккупированном Крыму. Поражены радиолокационные системы, стоянка вертолетов, система управления зенитно-ракетных подразделений.
Спецоперация СБУ в Крыму 5 декабря
Утром в Крыму раздались взрывы на военных объектах РФ. По информации источников “Суспільного”, это была спецоперация СБУ.
В частности, беспилотниками удалось поразить стоянку вертолетов, радиолокационную систему «Небо-М» в районе поселка Багерово оккупированного Крыма и П-18 «Терек», а также систему управления зенитно-ракетными подразделениями «Байкал-1М».
Напомним, российское Минобороны утром сообщало, что Крым атаковали более 40 беспилотников.
Спецоперации СБУ на территории РФ
Напомним, 30 ноября произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали в Северномойском тоннеле им. Бессолово, который находится в Бурятии.
Во время движения грузового поезда сработали 4 взрывных устройства. Это была спецоперация СБУ.
1 декабря на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в РФ взорвался еще один поезд с топливом.
После того, как первый грузовой поезд взорвался непосредственно в Северномойском тоннеле, для продолжения движения россияне начали использовать объездной путь, проходящий через "Чертов мост".
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