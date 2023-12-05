Беспилотники СБУ поразили ряд военных объектов РФ в Крыму

Спецоперация СБУ в Крыму 5 декабря

Утром в Крыму раздались взрывы на военных объектах РФ. По информации источников “Суспільного”, это была спецоперация СБУ.

Так наша спецслужба поздравила оккупантов с Международным днем волонтера и в который раз напомнила, что украинская земля в прямом смысле будет гореть у захватчиков под ногами, - отметил источник. Поделиться

В частности, беспилотниками удалось поразить стоянку вертолетов, радиолокационную систему «Небо-М» в районе поселка Багерово оккупированного Крыма и П-18 «Терек», а также систему управления зенитно-ракетными подразделениями «Байкал-1М».

Напомним, российское Минобороны утром сообщало, что Крым атаковали более 40 беспилотников.

Спецоперации СБУ на территории РФ

Напомним, 30 ноября произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали в Северномойском тоннеле им. Бессолово, который находится в Бурятии.

Во время движения грузового поезда сработали 4 взрывных устройства. Это была спецоперация СБУ.

1 декабря на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в РФ взорвался еще один поезд с топливом.

После того, как первый грузовой поезд взорвался непосредственно в Северномойском тоннеле, для продолжения движения россияне начали использовать объездной путь, проходящий через "Чертов мост".