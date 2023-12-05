Безпілотники СБУ уразили низку військових об'єктів РФ в Криму

Зранку 5 грудня безпілотники СБУ атакували військові об'єкти РФ в окупованому Криму. Уражено радіолокаційні системи, стоянку гелікоптерів, систему управління зенітно-ракетних підрозділів.
Спецоперація СБУ в Криму 5 грудня
Зранку у Криму пролунали вибухи на військових об'єктах РФ. За інформацією джерел Суспільного, це була спецоперація СБУ.
Зокрема, безпілотниками вдалося уразити стоянку гелікоптерів, радіолокаційну систему «Небо-М» в районі селища Багерове окупованого Криму та П-18 «Терек», а також систему управління зенітно-ракетних підрозділів «Байкал-1М».
Нагадаємо, російське Міноборони вранці повідомляло, що Крим атакували понад 40 безпілотників.
Спецоперації СБУ на території РФ
Нагадаємо, 30 листопада стався вибух на Байкало-Амурській магістралі в Північномуйському тунелі ім. Бессолова, який знаходиться в Бурятії.
Під час руху вантажного поїзда спрацювали 4 вибухових пристрої. Це була спецоперація СБУ.
1 грудня на Байкало-Амурській залізничній магістралі у РФ вибухнув ще один потяг із паливом.
Після того, як перший вантажний потяг вибухнув безпосередньо в Північномуйському тунелі, для продовження руху росіяни почали використовувати об'їзний шлях, що проходить через "Чортів міст".
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