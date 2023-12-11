Россияне мобилизовали в Крыму десятки тысяч мужчин – Ташева

С начала так называемой частичной мобилизации в РФ в сентябре 2022 года на территории оккупированного Крыма были мобилизованы десятки тысяч мужчин. А с 2014 года на срочную службу было призвано около 40 тысяч человек.

Оккупанты мобилизуют мужчин в Крыму

Как рассказала в интервью порталу "Дрон. Медиа" постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева, статистика, касающаяся мобилизации мужчин из Крыма, является "закрытой информацией".

Мы стараемся следить через дополнительные источники. К примеру, это выделение земельных участков тем, кто пошел на контрактную службу. Или по количеству похорон. Сложно сказать однозначно, но это десятки тысяч людей, мобилизованных за весь период полномасштабного вторжения, но далеко не обо всех известно, - рассказала Ташева. Поделиться

Она также отметила, что с 2014 года – с начала российской оккупации – в Крыму на срочную службу было призвано около 40 тысяч человек.

Это однозначно нарушение международного гуманитарного права, это преступление. Поскольку государство-оккупант не имеет права призывать к своим вооруженным силам граждан, живущих на данной территории – это нарушение Женевской конвенции, – подытожила постоянная представительница президента в Крыму. Поделиться

Что происходит в Крыму

Российские войска, вероятно, опасаясь контрнаступления украинских сил, опрокидывают значительные ресурсы в Джанкой.

Кроме того, недавно партизаны зафиксировали колонну старой военной техники в с. Ореховка (Крым), которая двигалась в сторону Джанкоя.

Также недавно сообщалось, что у российских окупантов большие проблемы с мобилизованными россиянами, прибывающими в Крым. Зафиксировано несколько случаев их исчезновения именно в Джанкое. Именно по этой причине в конце октября в город свезли подразделения военной полиции для обеспечения безопасности личного состава окупантов.

Кроме этого, агенты "Атеш" следили, как российские оккупационные войска активно перемещали системы РЭБ ближе к военным объектам. Причина этого – защита техники от ударов сил обороны Украины.

Партизаны зафиксировали перемещение модуля разведки 1Л265 и системы управления 1Л66, входящих в состав комплекса "Москва-1". Машины ехали в ракетно-техническую базу в оккупированной Евпатории.