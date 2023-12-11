Россияне мобилизовали в Крыму десятки тысяч мужчин – Ташева

С начала так называемой частичной мобилизации в РФ в сентябре 2022 года на территории оккупированного Крыма были мобилизованы десятки тысяч мужчин. А с 2014 года на срочную службу было призвано около 40 тысяч человек.
Оккупанты мобилизуют мужчин в Крыму
Как рассказала в интервью порталу "Дрон. Медиа" постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева, статистика, касающаяся мобилизации мужчин из Крыма, является "закрытой информацией".
Она также отметила, что с 2014 года – с начала российской оккупации – в Крыму на срочную службу было призвано около 40 тысяч человек.
Что происходит в Крыму
Российские войска, вероятно, опасаясь контрнаступления украинских сил, опрокидывают значительные ресурсы в Джанкой.
Кроме того, недавно партизаны зафиксировали колонну старой военной техники в с. Ореховка (Крым), которая двигалась в сторону Джанкоя.
Также недавно сообщалось, что у российских окупантов большие проблемы с мобилизованными россиянами, прибывающими в Крым. Зафиксировано несколько случаев их исчезновения именно в Джанкое. Именно по этой причине в конце октября в город свезли подразделения военной полиции для обеспечения безопасности личного состава окупантов.
Кроме этого, агенты "Атеш" следили, как российские оккупационные войска активно перемещали системы РЭБ ближе к военным объектам. Причина этого – защита техники от ударов сил обороны Украины.
Партизаны зафиксировали перемещение модуля разведки 1Л265 и системы управления 1Л66, входящих в состав комплекса "Москва-1". Машины ехали в ракетно-техническую базу в оккупированной Евпатории.
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