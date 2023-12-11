Росіяни мобілізували у Криму десятки тисяч чоловіків — Ташева

Від початку так званої часткової мобілізації в РФ у вересні 2022 року на території окупованого Криму було мобілізовано десятки тисяч чоловіків. А з 2014 року на строкову службу було призвано близько 40 тисяч осіб.

Окупанти мобілізують чоловіків у Криму

Як розповіла в інтерв'ю порталу "Дрон. Медіа" постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева, статистика, яка стосується мобілізації чоловіків із Криму є "закритою інформацією".

Ми намагаємося стежити через додаткові джерела. Наприклад, це виділення земельних ділянок тим, хто пішов на контрактну службу. Або за кількістю похоронів. Складно сказати однозначно, але це десятки тисяч людей, які були мобілізовані за весь період повномасштабного вторгнення, але далеко не про всіх відомо, — розповіла Ташева. Поширити

Вона також зазначила, що з 2014 року — від початку російської окупації — у Криму на строкову службу було призвано близько 40 тисяч осіб.

Це однозначно порушення міжнародного гуманітарного права, це є злочином. Оскільки держава-окупант не має права призивати до своїх збройних сил громадян, які живуть на даній території — це порушення Женевської конвенції, — підсумувала постійна представниця президента в Криму. Поширити

Що відбувається у Криму

Російські війська, ймовірно, побоюючись контрнаступу українських сил, перекидають значні ресурси у Джанкой.

Крім того, нещодавно партизани зафіксували колону старої військової техніки у с. Оріхівка (Крим), яка рухалася у бік Джанкоя.

Також нещодавно повідомлялося, що у російських окупантів великі проблеми з мобілізованими росіянами, які прибувають до Криму. Зафіксовано кілька випадків їхнього зникнення саме в Джанкої. Саме з цієї причини наприкінці жовтня до міста звезли підрозділи військової поліції для забезпечення безпеки особового складу окупантів.

Окрім цього, агенти "Атеш" стежили, як російські окупаційні війська активно переміщували системи РЕБ ближче до військових об'єкті. Причина цього – захист техніки від ударів Сил оборони України.

Партизани зафіксували переміщення модуля розвідки 1Л265 і системи управління 1Л66,які входять до складу комплексу "Москва-1". Машини їхали до ракетно-технічної бази в окупованій Євпаторії.