Путін відправляє на смерть в Україну ще більше мобілізованих — глава Міноборони Британії
Категорія
Україна
Дата публікації

Путін відправляє на смерть в Україну ще більше мобілізованих — глава Міноборони Британії

Військові ЗСУ
Джерело:  online.ua

Кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін наказав посилити атаки окупаційної армії РФ в Україні уздовж усієї лінії фронту. 

Путін прагне прорвати оборону ЗСУ на сході України

Глава Міноборони Великої Британії Грант Шаппс зазначив, що наразі кремлівський диктатор безглуздо відправляє на смерть в Україні безпрецедентно велику кількість мобілізованих, найманців, в’язнів та всіх, кого тільки можна.

Путін посилює своє вторгнення, безглуздо відправляючи на смерть більше росіян, ніж будь-коли з початку війни. Хоробрість українців і підтримка Заходу стримують їхнє просування, але ми не можемо заспокоюватися, - зазначив Шаппс.

Він підкреслив, що Україна потребує непохитної західної підтримки для досягнення перемоги.

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки

За словами керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, російські військові злочинці розпочали штурми у бік міста ще з двох напрямків.

Барабаш підкреслив, що складні погодні умови не заважають окупантам активно використовувати авіацію та БпЛА.

Інтенсивність бойових дій з боку ворога деякий час наростала, і вже є розуміння, що це дійсно третя хвиля. Росіяни додатково відкрили ще два напрямки, з яких вони почали вести активні штурмові дії - це зі сторони Донецька, через Спартак, й так звана промка. Ворог намагається штурмувати місто з усіх напрямків. Загарбники застосовують багато ствольної та реактивної артилерії. Не дивлячись на погодні умови противник використовує багато авіації, - зазначає керівник МВА в ефірі телеканалу “Еспресо”.

Барабаш підкреслив, що важкі бої тривають на території промзони.

Там тривають дуже серйозні бої. У напрямку коксохіму росіяни намагаються проводити штурмові дії, але територія заводу контролюється ЗСУ, - зазначив керівник МВА.

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