Путін відправляє на смерть в Україну ще більше мобілізованих — глава Міноборони Британії

Кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін наказав посилити атаки окупаційної армії РФ в Україні уздовж усієї лінії фронту.
Путін прагне прорвати оборону ЗСУ на сході України
Глава Міноборони Великої Британії Грант Шаппс зазначив, що наразі кремлівський диктатор безглуздо відправляє на смерть в Україні безпрецедентно велику кількість мобілізованих, найманців, в’язнів та всіх, кого тільки можна.
Він підкреслив, що Україна потребує непохитної західної підтримки для досягнення перемоги.
Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки
За словами керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, російські військові злочинці розпочали штурми у бік міста ще з двох напрямків.
Барабаш підкреслив, що складні погодні умови не заважають окупантам активно використовувати авіацію та БпЛА.
Барабаш підкреслив, що важкі бої тривають на території промзони.
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