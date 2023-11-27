Путін відправляє на смерть в Україну ще більше мобілізованих — глава Міноборони Британії

Путін прагне прорвати оборону ЗСУ на сході України

Глава Міноборони Великої Британії Грант Шаппс зазначив, що наразі кремлівський диктатор безглуздо відправляє на смерть в Україні безпрецедентно велику кількість мобілізованих, найманців, в’язнів та всіх, кого тільки можна.

Путін посилює своє вторгнення, безглуздо відправляючи на смерть більше росіян, ніж будь-коли з початку війни. Хоробрість українців і підтримка Заходу стримують їхнє просування, але ми не можемо заспокоюватися, - зазначив Шаппс. Поширити

Він підкреслив, що Україна потребує непохитної західної підтримки для досягнення перемоги.

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки

За словами керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, російські військові злочинці розпочали штурми у бік міста ще з двох напрямків.

Барабаш підкреслив, що складні погодні умови не заважають окупантам активно використовувати авіацію та БпЛА.

Інтенсивність бойових дій з боку ворога деякий час наростала, і вже є розуміння, що це дійсно третя хвиля. Росіяни додатково відкрили ще два напрямки, з яких вони почали вести активні штурмові дії - це зі сторони Донецька, через Спартак, й так звана промка. Ворог намагається штурмувати місто з усіх напрямків. Загарбники застосовують багато ствольної та реактивної артилерії. Не дивлячись на погодні умови противник використовує багато авіації, - зазначає керівник МВА в ефірі телеканалу “Еспресо”. Поширити

Барабаш підкреслив, що важкі бої тривають на території промзони.