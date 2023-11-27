Гельман назвав головну мету Путіна у війні проти України — відео

Громадський діяч, галерист і колишній політтехнолог Марат Гельман в інтерв'ю online.ua розповів, якою єдиної цілі досяг Володимир Путін у війні проти України та чому він не боїться залежності від Китаю.
Путін не хоче виглядати стороною, що програла
Марат Гельман каже, що цілі, які Путін ставив собі на початку повномасштабного вторгнення в Україну, він уже програв.
Гельман підкреслив, що Путін змінює цілі, тому що його головна мета — не виглядати всередині суспільства стороною, що програла.
Путіну вдалося домогтися того, що він з Європи обмежив можливості російських бізнесменів інвестувати у світ. Тобто досяг ізоляції, чого, можливо, він і хоче.
Чому Путін не боїться залежності від Китаю
Гельман зазначає, що Путін розуміє, що Китаю все одно, що він буде робити з росіянами, а Захід буде вимагати дотримання прав людини.
Галерист вважає, що ізоляція Росії - це надовго, а всіх інших цілей Путін не досяг.