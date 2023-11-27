Гельман назвав головну мету Путіна у війні проти України — відео

Громадський діяч, галерист і колишній політтехнолог Марат Гельман в інтерв'ю online.ua розповів, якою єдиної цілі досяг Володимир Путін у війні проти України та чому він не боїться залежності від Китаю.

Путін не хоче виглядати стороною, що програла

Марат Гельман каже, що цілі, які Путін ставив собі на початку повномасштабного вторгнення в Україну, він уже програв.

Тобто та “СВО”, яка розпочалася 24 лютого, Путін уже програв, і жодної з цілей не досягнуто і не може бути досягнуто. Поширити

Гельман підкреслив, що Путін змінює цілі, тому що його головна мета — не виглядати всередині суспільства стороною, що програла.

Знаєте, якщо спробувати уявити собі, що він досяг чогось того, чого хотів, то те, чого він реально досяг, то це перебудови Росії. Тобто Росія з країни з такою нерозвиненою демократією - суди, не зовсім справедливі, медіа не надто незалежні або там вибори не надто чесні, корупція, - з цього вона перетворилася на тоталітарну країну. Ось це йому вдалося досягти. Поширити

Путіну вдалося домогтися того, що він з Європи обмежив можливості російських бізнесменів інвестувати у світ. Тобто досяг ізоляції, чого, можливо, він і хоче.

Він хоче, щоб ніхто не ліз у Росію, ніхто не ліз у його право саджати своїх політичних супротивників, красти у своїх громадян. Поширити

Чому Путін не боїться залежності від Китаю

Гельман зазначає, що Путін розуміє, що Китаю все одно, що він буде робити з росіянами, а Захід буде вимагати дотримання прав людини.

Китаю потрібна економічна підпорядкованість. А все інше він ніби віддасться васалу Путіну. А світова спільнота вимагатиме, щоб дотримувалися прав людини, щоб була боротьба з корупцією. Тому можна сказати, що він досяг однієї мети. Сьогодні Росія це ізольована від європейської спільноти країна, це країна, яка в економічному сенсі є сателітом Китаю, а в політичному сенсі є абсолютно герметичною на кшталт Північної Кореї. Поширити

Галерист вважає, що ізоляція Росії - це надовго, а всіх інших цілей Путін не досяг.