Кремлівський диктатор і військовий злочинець Володимир Путін задіяв всі наявні ресурси РФ для перемоги у розв'язаній злочинній війні проти України.

Що відомо про налаштованість Кремля на тривалу війну проти України

Журналісти видання зазначають, що напередодні початку третього року війни окупаційна російська армія в Україні нібито зберігає перевагу на військовому, політичному та економічному фронтах.

У матеріалі підкреслюється, що хоч армія РФ пошарпана і далека від досконалості, в Росії є набагато більше людського ресурсу, а ніж в України.

Також зазначається, що наразі ЗСУ гостро не вистачає досвідченої піхоти із бойовим досвідом.

Кремлівський диктатор Путін вже перевів економіку РФ на військові рейки і використовує багатомільярдні доходи від продажу нафти і газу на фінансування злочинної війни проти України і модернізацію російського ВПК.

Однак політичні суперечки та затримки із забезпеченням зброєю України з боку західних партнерів ставлять під загрозу подальші військові можливості українських військових.

Відсутність чіткої організації серед західних партнерів Києва і готовність Кремля максимально задіяти людський ресурс та промисловість для досягнення хоча б якихось перемог в Україні прогнозують складний рік.

Чи є в армії РФ перспективи широкого прориву в Україні

Однак окупаційна російська армія також має значні обмеження для ведення наступальних дій, що було гарно продемонстровано на прикладі Авдіївки. Отже, як припускають автори матеріалу, скоріш за все, подальші військові досягнення злочинної армїі РФ також будуть незначними.

Журналісти роблять висновок, що кремлівському диктатору Путіну технічно та економічно все ще не посилах захопити територію України.