Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин задействовал все имеющиеся ресурсы РФ для победы в развязной преступной войне против Украины.

Что известно о настроении Кремля на длительную войну против Украины

Журналисты издания отмечают, что в преддверии начала третьего года войны оккупационная российская армия в Украине якобы сохраняет преимущество на военном, политическом и экономическом фронтах.

В материале подчеркивается, что хотя армия РФ потрепана и далека от совершенства, в России гораздо больше человеческого ресурса, чем у Украины.

Также отмечается, что ВСУ остро не хватает опытной пехоты с боевым опытом.

Кремлевский диктатор Путин уже перевел экономику РФ на военные рельсы и использует многомиллиардные доходы от продажи нефти и газа для финансирования преступной войны против Украины и модернизацию российского ВПК.

Однако политические споры и задержки с обеспечением оружия Украины со стороны западных партнеров ставят под угрозу дальнейшие военные возможности украинских военных.

Отсутствие четкой организации среди западных партнеров Киева и готовность Кремля максимально задействовать человеческий ресурс и промышленность для достижения хотя бы побед в Украине прогнозируют сложный год.

Есть ли у армии РФ перспективы широкого прорыва в Украине

Однако оккупационная российская армия также имеет значительные ограничения для проведения наступательных действий, что было хорошо продемонстрировано на примере Авдеевки. Следовательно, как предполагают авторы материала, скорее всего, дальнейшие военные достижения преступной армии РФ также будут незначительными.

Журналисты делают вывод, что кремлевскому диктатору Путину технически и экономически все еще не посылают захватить территорию Украины.