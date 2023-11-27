Гельман назвал главную цель Путина в войне против Украины — видео

Общественный деятель, галерист и бывший политтехнолог Марат Гельман в интервью online.ua рассказал, какой единственной цели достиг Владимир Путин в войне против Украины и почему он не боится зависимости от Китая.

Путин не хочет выглядеть проигравшей стороной

Марат Гельман говорит, что цели, которые Путин ставил в начале полномасштабного вторжения в Украину, он уже проиграл.

То есть та “СВО”, которая началась 24 февраля, Путин уже проиграл, и ни одна из целей не достигнута и не может быть достигнута. Поделиться

Гельман подчеркнул, что Путин меняет цели, потому что его главная цель — не выглядеть внутри общества проигравшей стороной.

Знаете, если попытаться представить себе, что он достиг чего-то того, чего хотел, то то, чего он реально достиг, это перестройки России. То есть Россия из страны с такой неразвитой демократией – суды не совсем справедливые, медиа не слишком независимы или там выборы не слишком честны, коррупция – из этого она превратилась в тоталитарную страну. Вот это ему удалось добиться. Поделиться

Путину удалось добиться того, что он из Европы ограничил возможности российских бизнесменов инвестировать в мир. То есть достиг изоляции, чего, может быть, он и хочет.

Он хочет, чтобы никто не лез в Россию, никто не лез в его право сажать своих политических противников, воровать у своих граждан. Поделиться

Почему Путин не боится зависимости от Китая

Гельман отмечает, что Путин понимает, что Китаю все равно, что он будет делать с россиянами, а Запад потребует соблюдения прав человека.

Китаю требуется экономическая подчиненность. А все остальное он будто отдастся вассалу Путину. А мировое сообщество потребует, чтобы соблюдали права человека, чтобы была борьба с коррупцией. Поэтому можно сказать, что он достиг одной цели. Сегодня Россия это изолированная от европейского сообщества страна, это страна, которая в экономическом смысле является сателлитом Китая, а в политическом смысле абсолютно герметична вроде Северной Кореи. Поделиться

Галерист считает, что изоляция России – это надолго, а всех других целей Путин не достиг.