Гельман назвал главную цель Путина в войне против Украины — видео

Общественный деятель, галерист и бывший политтехнолог Марат Гельман в интервью online.ua рассказал, какой единственной цели достиг Владимир Путин в войне против Украины и почему он не боится зависимости от Китая.
Путин не хочет выглядеть проигравшей стороной
Марат Гельман говорит, что цели, которые Путин ставил в начале полномасштабного вторжения в Украину, он уже проиграл.
Гельман подчеркнул, что Путин меняет цели, потому что его главная цель — не выглядеть внутри общества проигравшей стороной.
Путину удалось добиться того, что он из Европы ограничил возможности российских бизнесменов инвестировать в мир. То есть достиг изоляции, чего, может быть, он и хочет.
Почему Путин не боится зависимости от Китая
Гельман отмечает, что Путин понимает, что Китаю все равно, что он будет делать с россиянами, а Запад потребует соблюдения прав человека.
Галерист считает, что изоляция России – это надолго, а всех других целей Путин не достиг.