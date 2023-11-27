Путин отправляет насмерть в Украину еще больше мобилизованных — глава Минобороны Британии

Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин отдал приказ усилить атаки оккупационной армии РФ в Украине вдоль всей линии фронта.
Путин стремится прорвать оборону ВСУ на востоке Украины
Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс отметил, что в настоящее время кремлевский диктатор бессмысленно отправляет насмерть в Украине беспрецедентно большое количество мобилизованных, наемников, заключенных и всех, кого только можно.
Он подчеркнул, что Украина нуждается в непоколебимой западной поддержке для достижения победы.
Что известно о ситуации в районе Авдеевки
По словам руководителя Авдеевской МВА Виталия Барабаша, российские военные преступники приступили к штурмам в сторону города еще с двух направлений.
Барабаш подчеркнул, что сложные погодные условия не мешают оккупантам активно использовать авиацию и БПЛА.
Барабаш подчеркнул, что тяжелые бои продолжаются на территории промзоны.
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