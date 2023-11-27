Путин отправляет насмерть в Украину еще больше мобилизованных — глава Минобороны Британии
Категория
Украина
Дата публикации

Путин отправляет насмерть в Украину еще больше мобилизованных — глава Минобороны Британии

Военные ВСУ
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Источник:  online.ua

Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин отдал приказ усилить атаки оккупационной армии РФ в Украине вдоль всей линии фронта.

Путин стремится прорвать оборону ВСУ на востоке Украины

Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс отметил, что в настоящее время кремлевский диктатор бессмысленно отправляет насмерть в Украине беспрецедентно большое количество мобилизованных, наемников, заключенных и всех, кого только можно.

Путин усиливает свое вторжение, бессмысленно отправляя насмерть больше россиян, чем когда-либо с начала войны. Храбрость украинцев и поддержка Запада сдерживают их продвижение, но мы не можем успокаиваться, - отметил Шаппс.

Он подчеркнул, что Украина нуждается в непоколебимой западной поддержке для достижения победы.

Что известно о ситуации в районе Авдеевки

По словам руководителя Авдеевской МВА Виталия Барабаша, российские военные преступники приступили к штурмам в сторону города еще с двух направлений.

Барабаш подчеркнул, что сложные погодные условия не мешают оккупантам активно использовать авиацию и БПЛА.

Интенсивность боевых действий со стороны врага некоторое время нарастала и уже есть понимание, что это действительно третья волна. Россияне дополнительно открыли еще два направления, по которым они начали вести активные штурмовые действия - это со стороны Донецка, через Спартак, и так называемая промка. Враг пытается штурмовать город по всем направлениям. Захватчики используют много ствольной и реактивной артиллерии. Несмотря на погодные условия, противник использует много авиации, - отмечает руководитель МВА в эфире телеканала "Эспрессо".

Барабаш подчеркнул, что тяжелые бои продолжаются на территории промзоны.

Там продолжаются очень серьезные бои. В направлении коксохима россияне пытаются проводить штурмовые действия, но территория завода контролируется ВСУ, – отметил руководитель МВА.

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