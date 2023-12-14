АТЕШ проник на территорию Росгвардии в Москве – видео
Категория
Мир
Дата публикации

АТЕШ проник на территорию Росгвардии в Москве – видео

Росгвардия
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Источник:  АТЕШ

Партизаны проникли на территорию воинской части русской гвардии в Москве. Они сняли ряд материалов и передали их Вооруженным силам Украины.

Что обнаружили АТЕШ в части Росгвардии

Отмечается, что в результате ночного рейда по улицам Москвы, агенты движения проникли на территорию части Росгвардии, расположенной на улице Проектируемый проезд 4579, 56.

Там они сняли несколько интересных материалов и передали их для изучения сил обороны.

На кадрах видно, что противник пытается предпринимать хоть какие-то защитные меры в виде патрулей по периметру части, однако это лишь попытки. Никакие патрули не смогут уберечь воинские части от наших глаз и ушей. И если у противника не получается это делать в самой столице, то что уж говорить об оккупированных территориях, - говорится в сообщении.

В "АТЕШ" также указали географические координаты воинской части: 55.581100, 37.608922.

Активность АТЕШ в России

На днях агенты "АТЕШ" проникли в военкомат российского города Тула. Это позволит передавать ВСУ свежие данные о враге.

Кроме того, партизаны проникли на территорию 56-го гвардейского десантно-штурмового полка в Феодосии (Крым).

Также агенты "АТЕШ" пробрались на территорию воинской части, где дислоцируется российская 810 бригада морской пехоты во временно оккупированном Севастополе (Крым). Недавно ВСУ нанесли удар по ее военным в Херсонской области.

Кроме того, партизаны провели разведку территории и казарм воинской части росгвардии в Котовске Тамбовской области. Также им удалось склонить к сотрудничеству офицера.

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