Партизан мобилизовался в Вооруженные силы Российской Федерации через военкомат в Москве.

Партизана "Атеш" мобилизовали в ВС РФ в Москве

Агент "Атеш" мобилизовался в России из-за московского военкомата, — говорится в сообщении. Поделиться

В подполье рассказали, что партизан записался в ряды ВС РФ для того, чтобы провести разведку в одной из частей ПВО в столице России. В частности, он собирает разведывательную информацию о размещении российской противовоздушной обороны.

В результате это поможет украинским военным результативнее наносить удары по военным объектам в России и "приблизит падение путинского режима", считают в "Атеше".

Украинское подполье призвало россиян присоединиться к партизанскому движению "Атеш" и бороться с путинским режимом.

Что известно о страхах Кремля из-за угрозы протестов дружин военных

По информации журналистов издания, в Кремле понимают, что недовольство дружин военных преступной армии РФ может перерасти в протесты и стать серьезной политической проблемой накануне президентских выборов в России в марте следующего года.

С целью недопущения распространения недовольства среди женщин военных местные власти уже получили указание по поводу скорейшей выдачи денежных обеспечений.

Авторы материала отмечают, что по мнению кремлевских чиновников, российские дружины больше волнуют деньги, чем возвращение мужа домой.

Это сообщение появилось после того, как 7 ноября супруги военнослужащих провели редкую публичную акцию протеста в Москве.

Женщины собрались на Театральной площади города с плакатами, требующими перевести их мужчин в другую часть войск, сообщили в Министерстве обороны Великобритании, но милиция разогнала акцию "в считанные минуты".