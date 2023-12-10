Партизана "Атеш" мобілізували до ЗС РФ у Москві — які його плани

Партизан мобілізувався до Збройних сил Російської Федерації через військкомат у Москві.

Партизана "Атеш" мобілізували до ЗС РФ у Москві

Агент "Атеш" мобілізувався в Росії через московський військкомат, — йдеться у повідомленні. Поширити

У підпіллі розповіли, що партизан записався до лав ЗС РФ для того, аби провести розвідку в одній із частин ППО у столиці Росії. Зокрема, він збиратиме розвідувальну інформацію про розміщення російської протиповітряної оборони.

В результаті це допоможе українським військовим результативніше завдавати удари по військових об'єктах у Росії та "наблизить падіння путінського режиму", вважають в "Атеш".

Українське підпілля закликало росіян приєднатися до партизанського руху "Атеш" та боротися з путінським режимом.

Що відомо про страхи Кремля через загрозу протестів дружин військових

За інформацією журналістів видання, у Кремлі розуміють, що невдоволення дружин військових злочинної армії РФ може перерости у протести і стати серйозною політичною проблемою напередодні президентських виборів в Росії у березні наступного року.

Із метою недопущення поширення невдоволення серед жінок військових місцева влада вже отримала вказівку щодо якомога швидшої видачі грошових забезпечень.

Автори матеріалу зазначають, що на думку кремлівських чиновників, російських дружин більше хвилюють гроші, ніж повернення чоловіка додому.

Це повідомлення з'явилося після того, як 7 листопада дружини військовослужбовців провели рідкісну публічну акцію протесту в Москві.

Жінки зібралися на Театральній площі міста з плакатами, які вимагають перевести їх чоловіків в іншу частину військ, повідомили в Міністерстві оборони Великобританії, але міліція розігнала акцію "в лічені хвилини".