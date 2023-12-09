Партизаны АТЕШ нашли место хранения САУ оккупантов в Евпатории — видео

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ продолжает борьбу против российских оккупантов. Новое достижении партизан – обнаружение места разгрузки и хранения гаубиц армии РФ в Евпатории.

Оккупанты хранят вооружение на станции в Евпатории

АТЕШ обнаружил место хранения гаубиц Д-30 оккупантов в Евпатории.

Об этом бойцы сопротивления написали в Telegram.

В Евпатории нашими агентами была проведена разведка, во время которой обнаружено место разгрузки и содержания гаубиц Д-30. Рашисты хранят вооружение прямо на железнодорожной станции, прикрываясь мирными жителями. Поделиться

Также были отмечены позиции для обороны побережья у дороги и железнодорожных линий.

Координаты гаубиц: 45.21416458690487, 33.36806731907246.

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По словам партизан, военные прибывают на вокзал автотранспортом и поездами.

Но после недавних ударов и больших потерь личного состава командование оккупантов приказало уже не использовать аэродром и военный городок возле него для содержания солдат. Их везут в Калиновку, – рассказали в АТЕШ. Поделиться

Также, по данным партизан, множество военной полиции и сотрудников ФСБ ищут корректировщиков.