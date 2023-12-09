Партизаны АТЕШ нашли место хранения САУ оккупантов в Евпатории — видео

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ продолжает борьбу против российских оккупантов. Новое достижении партизан – обнаружение места разгрузки и хранения гаубиц армии РФ в Евпатории.
Оккупанты хранят вооружение на станции в Евпатории
АТЕШ обнаружил место хранения гаубиц Д-30 оккупантов в Евпатории.
Об этом бойцы сопротивления написали в Telegram.
Также были отмечены позиции для обороны побережья у дороги и железнодорожных линий.
Координаты гаубиц: 45.21416458690487, 33.36806731907246.
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По словам партизан, военные прибывают на вокзал автотранспортом и поездами.
Также, по данным партизан, множество военной полиции и сотрудников ФСБ ищут корректировщиков.
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