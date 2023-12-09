Партизани АТЕШ знайшли місце зберігання САУ окупантів у Євпаторії — відео

Рух кримськотатарсього опору АТЕШ продовжує боротьбу проти російських окупантів. У здобутку партизанів – виявлення місця розвантаження та зберігання гаубиць армії РФ у Євпаторії.

Окупанти зберігають озброєння на станції в Євпаторії

АТЕШ виявив місце зберігання гаубиць Д-30 окупантів у Євпаторії.

Про це бійці опору написали у Telegram.

В Євпаторії нашими агентами було проведено розвідку, під час якої було виявлено місце розвантаження та утримання гаубиць Д-30. Рашисти зберігають озброєння прямо на залізничній станції, прикриваючись мирними жителями. Поширити

Також були помічені позиції для оборони узбережжя біля дороги та залізничних ліній.

Координати гаубиць: 45.21416458690487, 33.36806731907246.

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За словами партизанів, військові прибувають на вокзал автотранспортом та потягами.

Але після нещодавніх ударів і великих втрат особового складу, командування окупантів наказали вже не використовувати аеродром і військове містечко біля нього для перетримання солдатів. Їх везуть до Калинівки, – розповіли в АТЕШ. Поширити

Також, за даними партизанів, величезна кількість військової поліції та співробітників ФСБ шукають коригувальників.