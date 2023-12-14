АТЕШ проникнув на територію Росгвардії у Москві — відео

Партизани проникли на територію військової частини Російської гвардії в Москві. Вони відзняли низку матеріалів та передали їх Збройним силам України.

Що виявив АТЕШ у частині Росгвардії

Зазначається, що в результаті нічного рейду вулицями Москви, агенти руху проникли на територію частини Росгвардії, що розташована на вулиці Проектируемый проезд 4579, 56.

Там вони відзняли кілька цікавих матеріалів та передали їх для вивчення Силам оборони.

На кадрах видно, що противник намагається вживати хоч якихось захисних заходів у вигляді патрулів по периметру частини, однак це лише спроби. Жодні патрулі не зможуть уберегти військові частини від наших очей та вух. І якщо в противника не виходить це робити у самій столиці, то що вже говорити про окуповані території, - зазначається в повідомленні. Поширити

В "АТЕШ" також вказали географічні координати військової частини: 55.581100, 37.608922.

Активність АТЕШ в Росії

Днями агенти "АТЕШ" проникли до військкомату російського міста Тула. Це дозволить передавати ЗСУ свіжі дані про ворога.

Крім того, партизани проникли на територію 56-го гвардійського десантно-штурмового полку у Феодосії (Крим).

Також агенти "АТЕШ" пробралися на територію військової частини, де дислокується російська 810-та бригада морської піхоти в тимчасово окупованому Севастополі (Крим). Нещодавно ЗСУ завдали удару по її військовим у Херсонській області.

Окрім цього партизани провели розвідку території та казарм військової частини росгвардії у Котовську Тамбовської області. Також їм вдалося схилити до співпраці офіцера.