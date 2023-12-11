АТЕШ обнаружил новую воинскую часть на территории РФ — что выяснили партизаны

Партизаны провели разведку территории и казарм воинской части росгвардии в Котовске в Тамбовской области. Также им удалось склонить к сотрудничеству офицера.

АТЕШ получил координаты воинской части РФ

Как выяснил АТЕШ, часть подразделений задействована в войне против Украины. Некоторые подразделения понесли потери более 70%.

Партизаны отмечают, что после таких потерь желающих пойти на войну в Украину заметно уменьшилось, даже несмотря на возросшее денежное обеспечение.

Координаты части: 52.58867670241807, 41.50739684605416

Мы продолжаем работать в глубоком тылу противника, планировать операции и осуществлять новые. Благодаря сознательным россиянам нам удастся снизить боевой потенциал путинских войск и прекратить эту преступную войну, отмечает АТЕШ. Поделиться

АТЕШ нашел новых агентов в Курской области

Военное движение украинцев и крымских татар АТЕШ ежедневно делится важной информацией о скоплении сил врага на оккупированных территориях, а также обнародует места нахождения техники врага.

По словам прессслужбы движения, их агенты встретились с военнослужащими воинской части №11 262 в городе Курск.

Там находится очень много граждан РФ, которых привезли туда насильно, и они максимально саботируют выезд в Украину и не хотят воевать в развязавшей Россию преступной войне.

На этом фоне солдат РФ удалось завербовать в "АТЕШ": они будут помогать партизанам с разведкой военных объектов.