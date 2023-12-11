АТЕШ виявив нову військову частину на території РФ — що зʼясували партизани

Партизани провели розвідку території та казарм військової частини росгвардії у Котовську Тамбовської області. Також їм вдалося схилити до співпраці офіцера.

АТЕШ роздобув координати військової частини РФ

Як зʼясував АТЕШ, частина підрозділів задіяна у війні проти України. Деякі підрозділи зазнали втрат понад 70%.

Партизани зазначають, що після таких втрат охочих піти на війну в Україну помітно поменшало, навіть незважаючи на грошове забезпечення, що зросло.

Координати частини: 52.58867670241807, 41.50739684605416

Ми продовжуємо працювати в глибокому тилу супротивника, планувати операції та здійснювати нові. Завдяки свідомим росіянам нам вдасться знизити бойовий потенціал путінських військ та припинити цю злочинну війну, – зазначає АТЕШ. Поширити

АТЕШ знайшов нових агентів у Курській області

Воєнний рух українців та кримських татар “АТЕШ” щоденно ділиться важливою інформацією про скупчення сил ворога на окупованих територіях, а також оприлюднює місця знаходження техніки ворога.

За словами пресслужби руху, їхні агенти зустрілися з військовослужбовцями військової частини №11 262, що у місті Курськ.

Саме там знаходиться дуже багато громадян РФ, яких привезли туди насильно, й вони максимально саботують виїзд в Україну й не хочуть воювати у злочинній війні, яку розв'язала Росія.

На цьому тлі солдатів РФ вдалося завербувати до "АТЕШ": вони будуть допомагати партизанам з розвідкою військових об'єктів.