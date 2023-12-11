АТЕШ виявив нову військову частину на території РФ — що зʼясували партизани

Партизани провели розвідку території та казарм військової частини росгвардії у Котовську Тамбовської області. Також їм вдалося схилити до співпраці офіцера.
АТЕШ роздобув координати військової частини РФ
Як зʼясував АТЕШ, частина підрозділів задіяна у війні проти України. Деякі підрозділи зазнали втрат понад 70%.
Партизани зазначають, що після таких втрат охочих піти на війну в Україну помітно поменшало, навіть незважаючи на грошове забезпечення, що зросло.
Координати частини: 52.58867670241807, 41.50739684605416
АТЕШ знайшов нових агентів у Курській області
Воєнний рух українців та кримських татар “АТЕШ” щоденно ділиться важливою інформацією про скупчення сил ворога на окупованих територіях, а також оприлюднює місця знаходження техніки ворога.
За словами пресслужби руху, їхні агенти зустрілися з військовослужбовцями військової частини №11 262, що у місті Курськ.
Саме там знаходиться дуже багато громадян РФ, яких привезли туди насильно, й вони максимально саботують виїзд в Україну й не хочуть воювати у злочинній війні, яку розв'язала Росія.
На цьому тлі солдатів РФ вдалося завербувати до "АТЕШ": вони будуть допомагати партизанам з розвідкою військових об'єктів.
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