Партизани АТЕШ виявили в Криму нові місця розташування озброєння армії РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Партизани АТЕШ виявили в Криму нові місця розташування озброєння армії РФ — відео

Крим
Джерело:  АТЕШ

Рух кримськотатарського опору АТЕШ продовжує проводити розвідку на території окупованого РФ Криму. Цього разу партизани “полювали” у Джанкойському районі.

АТЕШ знайшли нові локації техніки окупантів

Партизани розвідали місця розміщення техніки та особового складу окупантів у Джанкої та районі в окупованому Криму.

Про це повідомляє Telegram-канал партизанського руху АТЕШ.

На околиці селища Новостепове було помічено різну техніку окупантів, в основному це КамАЗ і БТР. Вся техніка розкидана по полю, і жодна охорона не ведеться, – йдеться у повідомленні.

Також у Джанкої розташовується база окупантів.

Так само в Джанкої розташовується база окупантів, на якій так само була різна техніка. Координати: 45.6899279, 34.3938653 Ми продовжуємо знаходити нові місця розміщення окупантів, від нас не втекти. Всю отриману інформацію ми передаємо у правильні руки.

Ситуація у районі Джанкоя

Російські війська влаштували в Джанкої місце дислокації техніки і живої сили. Через Джанкой постійно росіяни перекидають як мобілізованих, так і техніку. При цьому тут зафіксовано відразу кілька баз росіян різного призначення.

Наприклад, наприкінці жовтня партизани виявили велике місце дислокації окупантів у районі Джанкоя. Об'єкт добре охороняється та оточений оборонними спорудами.

Проте у російських окупантів великі проблеми з мобілізованими росіянами, які прибувають до Криму. Зафіксовано кілька випадків їхнього зникнення саме в Джанкої. Саме з цієї причини наприкінці жовтня до міста звезли підрозділи військової поліції для забезпечення безпеки особового складу окупантів.

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