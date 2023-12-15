Партизани АТЕШ виявили в Криму нові місця розташування озброєння армії РФ — відео

Рух кримськотатарського опору АТЕШ продовжує проводити розвідку на території окупованого РФ Криму. Цього разу партизани “полювали” у Джанкойському районі.
АТЕШ знайшли нові локації техніки окупантів
Партизани розвідали місця розміщення техніки та особового складу окупантів у Джанкої та районі в окупованому Криму.
Про це повідомляє Telegram-канал партизанського руху АТЕШ.
Також у Джанкої розташовується база окупантів.
Ситуація у районі Джанкоя
Російські війська влаштували в Джанкої місце дислокації техніки і живої сили. Через Джанкой постійно росіяни перекидають як мобілізованих, так і техніку. При цьому тут зафіксовано відразу кілька баз росіян різного призначення.
Наприклад, наприкінці жовтня партизани виявили велике місце дислокації окупантів у районі Джанкоя. Об'єкт добре охороняється та оточений оборонними спорудами.
Проте у російських окупантів великі проблеми з мобілізованими росіянами, які прибувають до Криму. Зафіксовано кілька випадків їхнього зникнення саме в Джанкої. Саме з цієї причини наприкінці жовтня до міста звезли підрозділи військової поліції для забезпечення безпеки особового складу окупантів.
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