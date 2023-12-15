Партизаны АТЕШ обнаружили в Крыму новые места расположения вооружения армии РФ — видео

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ продолжает проводить разведку на территории оккупированного РФ Крыма. На этот раз партизаны “охотились” в Джанкойском районе.

АТЕШ нашли новые локации техники оккупантов

Партизаны разведали места размещения техники и личного состава окупантов в Джанкое и районе в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения АТЕШ.

На окраине поселка Новостепное была замечена разная техника оккупантов, в основном это КамАЗ и БТР. Вся техника разбросана по полю, и ни одна охрана не ведется, говорится в сообщении. Поделиться

Также в Джанкое располагается база оккупантов.

Также в Джанкое располагается база оккупантов, на которой была разная техника. Координаты: 45.6899279, 34.3938653 Мы продолжаем находить новые места размещения оккупантов, от нас не уйти. Всю полученную информацию мы передаем в верные руки. Поделиться

Ситуация в районе Джанкоя

Российские войска устроили в Джанкое место дислокации техники и живой силы. Через Джанкой постоянно россияне опрокидывают как мобилизованную, так и технику. При этом здесь зафиксировано сразу несколько баз россиян разного назначения.

К примеру, в конце октября партизаны обнаружили большое место дислокации оккупантов в районе Джанкоя. Объект хорошо охраняется и окружен оборонными сооружениями.

Однако у российских оккупантов большие проблемы с мобилизованными россиянами, прибывающими в Крым. Зафиксировано несколько случаев их исчезновения именно в Джанкое. Именно по этой причине в конце октября в город свезли подразделения военной полиции для обеспечения безопасности личного состава оккупантов.