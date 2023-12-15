Партизаны АТЕШ обнаружили в Крыму новые места расположения вооружения армии РФ — видео

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ продолжает проводить разведку на территории оккупированного РФ Крыма. На этот раз партизаны “охотились” в Джанкойском районе.
АТЕШ нашли новые локации техники оккупантов
Партизаны разведали места размещения техники и личного состава окупантов в Джанкое и районе в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения АТЕШ.
Также в Джанкое располагается база оккупантов.
Ситуация в районе Джанкоя
Российские войска устроили в Джанкое место дислокации техники и живой силы. Через Джанкой постоянно россияне опрокидывают как мобилизованную, так и технику. При этом здесь зафиксировано сразу несколько баз россиян разного назначения.
К примеру, в конце октября партизаны обнаружили большое место дислокации оккупантов в районе Джанкоя. Объект хорошо охраняется и окружен оборонными сооружениями.
Однако у российских оккупантов большие проблемы с мобилизованными россиянами, прибывающими в Крым. Зафиксировано несколько случаев их исчезновения именно в Джанкое. Именно по этой причине в конце октября в город свезли подразделения военной полиции для обеспечения безопасности личного состава оккупантов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-