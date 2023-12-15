Партизаны АТЕШ нашли крупный топливный склад армии РФ в Севастополе — фото
Категория
Украина
Дата публикации

Партизаны АТЕШ нашли крупный топливный склад армии РФ в Севастополе — фото

Севастополь
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Источник:  АТЕШ

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ продолжают свою разведывательную деятельность на территории временно оккупированного Россией Крыма. В этот раз партизаны разведали огромный склад топлива и техники российской армии в Севастополе.

У АТЕШ есть данные о складе топлива и техники в Севастополе

АТЕШ 15 декабря обнаружил новое место, где российские оккупанты собирают топливо и технику для заправки.

Об этом партизаны сообщили в Telegram.

Наши агенты провели разведку большого склада ГСМ в Севастополе. Зафиксировали 33 топливных бака, которые расположены на открытой местности. Также на территории находится стоянка военной техники в количестве более 10 штук. Проводим наблюдение и анализируем, когда и по какому графику пополняются баки и машины ГСМ для дальнейшего информирования СОУ.

Партизаны отметили координаты важного объекта в Севастополе: 44.571220, 33.413880 и добавили, что вся развединформация оперативно передается Силам обороны Украины.

АТЕШ нашли новые локации техники окупантов

Партизаны разведали места размещения техники и личного состава окупантов в Джанкое и районе в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения АТЕШ.

На окраине поселка Новостепное была замечена разная техника оккупантов, в основном это КамАЗ и БТР. Вся техника разбросана по полю, и ни одна охрана не ведется, – говорится в сообщении.

Также в Джанкое располагается база окупантов.

Так же в Джанкое располагается база окупантов, на которой так же была разная техника. Координаты: 45.6899279, 34.3938653 Мы продолжаем находить новые места размещения окупантов, от нас не уйти. Всю полученную информацию мы передаем в верные руки.

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