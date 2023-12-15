Партизаны АТЕШ нашли крупный топливный склад армии РФ в Севастополе — фото

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ продолжают свою разведывательную деятельность на территории временно оккупированного Россией Крыма. В этот раз партизаны разведали огромный склад топлива и техники российской армии в Севастополе.
У АТЕШ есть данные о складе топлива и техники в Севастополе
АТЕШ 15 декабря обнаружил новое место, где российские оккупанты собирают топливо и технику для заправки.
Об этом партизаны сообщили в Telegram.
Партизаны отметили координаты важного объекта в Севастополе: 44.571220, 33.413880 и добавили, что вся развединформация оперативно передается Силам обороны Украины.
АТЕШ нашли новые локации техники окупантов
Партизаны разведали места размещения техники и личного состава окупантов в Джанкое и районе в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения АТЕШ.
Также в Джанкое располагается база окупантов.
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