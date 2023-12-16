Партизаны Атеш проникли в главное управление Росгвардии в Москве — фото

Партизаны Атеш проникли в главное управление Росгвардии в Москве

Агенты движения тщательно наблюдают за территорией главного управления Росгвардии в Москве.

Партизаны получают важную информацию о деятельности этого управления.

Мы внимательно регистрируем активность вокруг управления, фиксируем движение персонала, а также осматриваем инфраструктуру и общий ритм работы, сообщили партизаны. Поделиться

Работа партизан на территории России и на оккупированных территориях Украины

Партизаны усложняют пребывание окупантов на захваченных территориях, выясняя, где расположены воинские части, техника, склады боеприпасов. После этого передают информацию Силам обороны Украины.

Ранее мы сообщали, что партизаны движения "АТЕШ" обнаружили места российской техники и окупантов в Джанкое, во временно оккупированном Крыму.

Кстати, агенты "АТЕШ" проникли в часть Росгвардии в Москве. Сняли фото и указали географические координаты части.

Также мы сообщали, что партизаны пробрались на аэродром российских войск в Крыму и обнаружили радиолокационные станции окупантов.