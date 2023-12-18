Партизани АТЕШ зафіксували переміщення підрозділів армії РФ з Євпаторії — відео

Рух кримськотатарського опору АТЕШ продовжує свою розвідувальну діяльність на території тимчасово окупованого Росією Криму. Цього разу партизани дізналися про переміщення російської армії з Євпаторії.

АТЕШ виявили переміщення рашистів з Криму на фронт в Україні

АТЕШ 18 грудня виявили масове перекидання підрозділів окупаційної армії РФ на фронт в Україну з Євпаторії.

Про це партизани повідомили у Telegram.

Виявлено пересування військової техніки із військовослужбовцями на борту біля Євпаторії. Наші агенти переслідували колону КамАЗів на північ від міста. Координати: 45.253435, 33.355944 Поширити

Слід зазначити, що це рух відбувається у тих серйозних втрат на передовий. Противник зазнає значних ударів з боку ЗСУ, що призводить до суттєвих втрат у його лавах. Відсутність адекватного командування посилює ситуацію, створюючи хаос і дезорганізацію у лавах противника. Поширити

АТЕШ зазначили, що Існує інформація про нестійкість у лавах противника: відсутність чіткого керівництва призводить до втечі командирів, які залишають особовий склад без належного керівництва.

Цей чинник посилює негативний вплив на боєздатність противника та створює можливості для більш успішних контратак з боку ЗСУ, – заявили партизани. Поширити

Атеш виявили російський ЗРПК "Панцирь-С1" в окупованому Севастополі

Партизани знайшли місце розташування ЗРПК "Панцирь-С1" росіян у тимчасово окупованому Севастополі.