Партизани АТЕШ зафіксували переміщення підрозділів армії РФ з Євпаторії — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Партизани АТЕШ зафіксували переміщення підрозділів армії РФ з Євпаторії — відео

Євпаторія
Джерело:  АТЕШ

Рух кримськотатарського опору АТЕШ продовжує свою розвідувальну діяльність на території тимчасово окупованого Росією Криму. Цього разу партизани дізналися про переміщення російської армії з Євпаторії.

АТЕШ виявили переміщення рашистів з Криму на фронт в Україні

АТЕШ 18 грудня виявили масове перекидання підрозділів окупаційної армії РФ на фронт в Україну з Євпаторії.

Про це партизани повідомили у Telegram.

Виявлено пересування військової техніки із військовослужбовцями на борту біля Євпаторії. Наші агенти переслідували колону КамАЗів на північ від міста. Координати: 45.253435, 33.355944

Слід зазначити, що це рух відбувається у тих серйозних втрат на передовий. Противник зазнає значних ударів з боку ЗСУ, що призводить до суттєвих втрат у його лавах. Відсутність адекватного командування посилює ситуацію, створюючи хаос і дезорганізацію у лавах противника.

АТЕШ зазначили, що Існує інформація про нестійкість у лавах противника: відсутність чіткого керівництва призводить до втечі командирів, які залишають особовий склад без належного керівництва.

Цей чинник посилює негативний вплив на боєздатність противника та створює можливості для більш успішних контратак з боку ЗСУ, – заявили партизани.

Атеш виявили російський ЗРПК "Панцирь-С1" в окупованому Севастополі

Партизани знайшли місце розташування ЗРПК "Панцирь-С1" росіян у тимчасово окупованому Севастополі.

Наші агенти продовжують свою розвідувальну діяльність у Криму. На цей раз вдалося виявити ЗРПК Панцир-С1, який окупанти розташували неподалік Інкерманської бухти. Інформація одразу була передана СОУ для подальшого відпрацювання. Координати: 44.605626, 33.593327, – йдеться в повідомленні.

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