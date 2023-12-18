Партизани АТЕШ зафіксували переміщення підрозділів армії РФ з Євпаторії — відео

Рух кримськотатарського опору АТЕШ продовжує свою розвідувальну діяльність на території тимчасово окупованого Росією Криму. Цього разу партизани дізналися про переміщення російської армії з Євпаторії.
АТЕШ виявили переміщення рашистів з Криму на фронт в Україні
АТЕШ 18 грудня виявили масове перекидання підрозділів окупаційної армії РФ на фронт в Україну з Євпаторії.
Про це партизани повідомили у Telegram.
АТЕШ зазначили, що Існує інформація про нестійкість у лавах противника: відсутність чіткого керівництва призводить до втечі командирів, які залишають особовий склад без належного керівництва.
Атеш виявили російський ЗРПК "Панцирь-С1" в окупованому Севастополі
Партизани знайшли місце розташування ЗРПК "Панцирь-С1" росіян у тимчасово окупованому Севастополі.
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