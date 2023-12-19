Партизаны Атеш получили секретную информацию о дефиците ракет в РФ

Украинские партизаны обнаружили секретные документы, раскрывающие проблемы с производством крылатых ракет в России.

В России проблемы с производством ракет

Агенты получили доступ к секретным документам Дубненского машиностроительного завода (Московская область). Они выяснили, что завод затруднился выполнить годовой государственный заказ на производство крылатых ракет Х-32.

До 10 ноября завод должен был произвести 80 ракет, но фактически произвел только 61. По данным источника в руководстве завода, государственный заказ был слишком велик и превышал возможности завода более чем в 3 раза, - сообщили партизаны. Поделиться

По сообщениям партизан, руководство завода попросило перенести срок производства до конца декабря этого года. Еще предстоит сделать 19 ракет.

Разведчики выяснили, что крылатые ракеты Х-32 поставляются в 52-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк (в/ч 33310, Шайковка) и в/ч 35020-В гарнизона "Бела".

В обеих воинских частях на вооружении стоят бомбардировщики Ту-22М3М, специально переоборудованные из Ту-22М3 для пуска этих ракет, сообщили партизаны. Поделиться

Деятельность украинских партизан в России и на оккупированных территориях

Украинские партизаны ведут активную разведку на оккупированных территориях. Они собирают информацию о расположении русских воинских частей, техники и складов боеприпасов. Далее эта информация передается силам обороны Украины.

Ранее мы сообщали, что партизаны обнаружили в оккупированном Крыму российскую ЗРПК "Панцирь-С1". Фотографии и местонахождение партизаны выложили в сеть и передали ВСУ.

Также мы писали, что партизаны пробрались в главное управление Росгвардии в Москве.

Еще раньше партизаны обнаружили новые места размещения российской техники в Крыму.