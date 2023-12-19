Партизаны Атеш получили секретную информацию о дефиците ракет в РФ

Украинские партизаны обнаружили секретные документы, раскрывающие проблемы с производством крылатых ракет в России.
В России проблемы с производством ракет
Агенты получили доступ к секретным документам Дубненского машиностроительного завода (Московская область). Они выяснили, что завод затруднился выполнить годовой государственный заказ на производство крылатых ракет Х-32.
По сообщениям партизан, руководство завода попросило перенести срок производства до конца декабря этого года. Еще предстоит сделать 19 ракет.
Разведчики выяснили, что крылатые ракеты Х-32 поставляются в 52-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк (в/ч 33310, Шайковка) и в/ч 35020-В гарнизона "Бела".
Деятельность украинских партизан в России и на оккупированных территориях
Украинские партизаны ведут активную разведку на оккупированных территориях. Они собирают информацию о расположении русских воинских частей, техники и складов боеприпасов. Далее эта информация передается силам обороны Украины.
Ранее мы сообщали, что партизаны обнаружили в оккупированном Крыму российскую ЗРПК "Панцирь-С1". Фотографии и местонахождение партизаны выложили в сеть и передали ВСУ.
Также мы писали, что партизаны пробрались в главное управление Росгвардии в Москве.
Еще раньше партизаны обнаружили новые места размещения российской техники в Крыму.
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