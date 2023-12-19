Партизани Атеш здобули секретну інформацію про дефіцит ракет у РФ

Українські партизани виявили секретні документи, які розкривають проблеми із виробництвом крилатих ракет у Росії.
У Росії проблеми із виробництвом ракет
Агенти отримали доступ до таємних документів Дубненського машинобудівного заводу (Московська область). Вони з'ясували, що завод не зміг виконати річне державне замовлення на виробництво крилатих ракет Х-32.
За повідомленнями партизанів, керівництво заводу попросило перенести термін виробництва до кінця грудня поточного року. Ще потрібно зробити 19 ракет.
Розвідники з'ясували, що крилаті ракети Х-32 поставляються до 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (в/год 33310, Шайківка) і в/ч 35020-В гарнізону "Біла".
Діяльність українських партизанів у Росії та на окупованих територіях
Українські партизани ведуть активну розвідку на окупованих теренах. Вони збирають інформацію про розташування російських військових частин, техніки та складів боєприпасів. Далі ця інформація передається Силам оборони України.
Раніше ми повідомляли, що партизани виявили в окупованому Криму російську ЗРПК "Панцир-С1". Фотографії та місце розташування партизани виклали в мережу та передали ЗСУ.
Також ми писали, що партизани пробралися до головного управління Росгвардії у Москві.
Ще раніше партизани знайшли нові місця розміщення російської техніки у Криму.
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