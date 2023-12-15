В Крыму заявляют о ракетной атаке и работе ПВО — видео

Вечером 15 декабря во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Сообщается о работе противовоздушной обороны.

В Крыму работает ПВО

Местные жители сообщили Крым. Реалии о работе ПВО в районе между Черноморским и Межводным (Евпаторийский район оккупированного Крыма).

Редакция показала несколько видео с места происшествия.

Позже так называемый "глава" Севастополя Михаил Развожаев также заявил о работе ПВО и сбитии беспилотника в городе.

Он также рассказал, что пока никаких повреждений инфраструктуры якобы не зафиксировано. По его словам, в Севастополе идет контроль за обстановкой.

Местные телеграммы-каналы заявляют, что в район Джанкойского района летели ракеты, а на границе с Херсонщиной сбито более 15 целей.

В 20:31 Телеграмм-каналы оккупантов также сообщили, что Генический район находится под "сильным ракетным обстрелом противника".

Телеграмм-канал "Крымский ветер" сообщает о двух взрывах в Джанкое. Там перекрыли движение через пункт пропуска "Джанкой".

Что известно о взрывах в Крыму

О взрывах в оккупированном Крыму сообщали 14 декабря. Там поднимали в небо вертолет.

11 декабря взрывы прогремели в Феодосии. Там сообщали о пожаре в промышленной части города.

5 декабря СБУ и ГУР поразили "Морской нефтяной терминал" в Феодосии.