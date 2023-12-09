Рейдов в оккупированный Крым было больше, чем публично сообщали — ГУР

Украинские войска проводили больше рейдов в Крым, чем официально сообщалось. В ГУР отмечают, что подобные операции прекращать не будут.

Украинских рейдов в Крым будет больше

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона сказал, что украинские войска продолжат рейды в Крым, потому что это помогает получить важную информацию.

Есть публичная информация о нескольких рейдах. На самом деле их было больше, но о всех деталях мы пока будем раскрывать. Можно утверждать, что это не последние рейды и операции. Это всегда носит комплексный характер. Поделиться

Он добавил, что основная цель таких рейдов — сбор важной информации для продолжения поражения сил и средств армии РФ и диверсионные задачи на оккупированном полуострове.

Рейды ВСУ в оккупированный Крым

Напомним, что публично в ГУР подтвердили только два рейда в Крым – 24 августа и 4 октября 2023 года.

На День независимости подразделение ГУР "Артан" высадилось в Крыму недалеко от Оленевки и Маяка. Между разведчиками и оккупантами произошло боевое столкновение, в ходе которого ликвидировали 30 оккупантов. Украинские войска впервые с 2014 года установили на полуострове украинский флаг.

4 октября спецназовцы подразделений "Стугни" и "Братства" десантировались на полуострове и вступили в бой с потерпевшими оккупантами.

По данным ГУР, украинские военные также понесли потери, но они были несоразмерны с российскими. Одного украинского разведчика взяли в плен.