Рейдов в оккупированный Крым было больше, чем публично сообщали — ГУР

Украинские войска проводили больше рейдов в Крым, чем официально сообщалось. В ГУР отмечают, что подобные операции прекращать не будут.
Украинских рейдов в Крым будет больше
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона сказал, что украинские войска продолжат рейды в Крым, потому что это помогает получить важную информацию.
Он добавил, что основная цель таких рейдов — сбор важной информации для продолжения поражения сил и средств армии РФ и диверсионные задачи на оккупированном полуострове.
Рейды ВСУ в оккупированный Крым
Напомним, что публично в ГУР подтвердили только два рейда в Крым – 24 августа и 4 октября 2023 года.
На День независимости подразделение ГУР "Артан" высадилось в Крыму недалеко от Оленевки и Маяка. Между разведчиками и оккупантами произошло боевое столкновение, в ходе которого ликвидировали 30 оккупантов. Украинские войска впервые с 2014 года установили на полуострове украинский флаг.
4 октября спецназовцы подразделений "Стугни" и "Братства" десантировались на полуострове и вступили в бой с потерпевшими оккупантами.
По данным ГУР, украинские военные также понесли потери, но они были несоразмерны с российскими. Одного украинского разведчика взяли в плен.
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