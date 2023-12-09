Рейдів в окупований Крим було більше, ніж публічно повідомляли — ГУР
Категорія
Україна
Дата публікації

Рейдів в окупований Крим було більше, ніж публічно повідомляли — ГУР

Андрій Юсов
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Українські війська проводили більше рейдів у Крим, ніж офіційно повідомлялося. У ГУР зазначають, що такі операції припиняти не будуть.

Українських рейдів в Крим буде більше

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону сказав, що українські війська продовжать рейди в Крим, тому що це допомагає отримати важливу інформацію.

Є публічна інформація про декілька рейдів. Насправді їх було більше, але про не всі деталі ми поки що будемо розкривати. Можна стверджувати, що це точно не останні рейди й операції. Це завжди має комплексний характер.

Він додав, що основна мета таких рейдів — це збір важливої інформації для продовження ураження сил і засобів армії РФ та диверсійні завдання на окупованому півострові.

Рейди ЗСУ в окупований Крим

Нагадаємо, що публічно в ГУР підтвердили лише два рейди у Крим - 24 серпня та 4 жовтня 2023 року.

На День незалежності підрозділ ГУР "Артан" висадився у Криму неподалік Оленівки і Маяка. Між розвідниками й окупантами відбулося бойове зіткнення, під час якого ліквідували 30 окупантів. Українські війська вперше з 2014 року встановили на півострові український прапор.

4 жовтня спецпризначенці підрозділів "Стугни" та "Братства" десантувалися на півострові та вступили в бій з окупантами, які зазнали втрат.

За даними ГУР, українські військові також зазнали втрат, але вони були неспівмірні з російськими. Одного українського розвідника взяли в полон.

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