Рейдів в окупований Крим було більше, ніж публічно повідомляли — ГУР

Українські війська проводили більше рейдів у Крим, ніж офіційно повідомлялося. У ГУР зазначають, що такі операції припиняти не будуть.

Українських рейдів в Крим буде більше

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону сказав, що українські війська продовжать рейди в Крим, тому що це допомагає отримати важливу інформацію.

Є публічна інформація про декілька рейдів. Насправді їх було більше, але про не всі деталі ми поки що будемо розкривати. Можна стверджувати, що це точно не останні рейди й операції. Це завжди має комплексний характер. Поширити

Він додав, що основна мета таких рейдів — це збір важливої інформації для продовження ураження сил і засобів армії РФ та диверсійні завдання на окупованому півострові.

Рейди ЗСУ в окупований Крим

Нагадаємо, що публічно в ГУР підтвердили лише два рейди у Крим - 24 серпня та 4 жовтня 2023 року.

На День незалежності підрозділ ГУР "Артан" висадився у Криму неподалік Оленівки і Маяка. Між розвідниками й окупантами відбулося бойове зіткнення, під час якого ліквідували 30 окупантів. Українські війська вперше з 2014 року встановили на півострові український прапор.

4 жовтня спецпризначенці підрозділів "Стугни" та "Братства" десантувалися на півострові та вступили в бій з окупантами, які зазнали втрат.

За даними ГУР, українські військові також зазнали втрат, але вони були неспівмірні з російськими. Одного українського розвідника взяли в полон.