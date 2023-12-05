Ходжес поділився планом ймовірного знищення Кримського мосту

Екс-командувач армії США у Європі, генерал у відставці Бен Ходжес назвав спосіб для українських військових щодо знищення незаконно побудованого РФ Кримського мосту.

Як ЗСУ можуть знищити Кримський міст

У матеріалі для видання Foreign Affairs Ходжес зазначив, що українські військові матимуть змогу знищити Кримський міст, або ж хоча б серйозно пошкодити його за умови отримання від західних партнерів далекобійних керованих ракет, зокрема, Army Tactical Missile System (ATACMS) і німецьких Taurus.

За його словами, Кремль побудував міст в рамках прагнення домінувати у Чорному морі та у південних регіонах України.

На думку американського генерала у відставці, знищення мосту українськими військовими може стати ключем не тільки до деокупації Криму, а й серйозним приводом для Кремля визнати необхідність завершення війни.

Ходжес зазначає, що наразі ключовою проблемою є стійкість моста до атак і пошкоджень.

Він зазначив, що для виведення мосту з ладу необхідна масована ракетна атака.

Однак навіть передові ракети, такі як ATACMS, мають обмежену точність, і ймовірність потрапляння у відносно невеликі цілі на мосту невелика.

Однак він підкреслив, що німецькі далекобійні ракети Taurus, призначені для знищення бункерів, можуть бути більш успішно застосовані із метою знищення Кримського мосту.

Однак влада Німеччини відмовляється здійснювати поставки Україні далекобійних ракет Taurus, побоюючись реакції Кремля.

Чи є найбільш ефективний спосіб знищення Кримського мосту

На думку Ходжеса, найбільш успішним та ефективним способом знищення мосту є підрив за допомогою закладеної вибухівки.

Однак для цього необхідний прямий доступ до мосту, якого в українських військ поки немає.

Ходжес зробив висновок, що до моменту звільнення Кримського півострова Україні слід продовжувати атакувати міст усіма доступними засобами, навіть якщо це дозволить лише тимчасово виводити його з ладу.

Постійні атаки можуть уповільнити російську логістику і знизити перевагу, яку Москва отримує від анексії півострова.

Він також нагадав, що Росія розглядає можливість будівництва тунелю під Керченською протокою спільно з Китаєм, що свідчить про їхнє занепокоєння з приводу загрози знищення мосту.